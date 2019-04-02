В Вологде водитель такси «Везет» ударил пьяного пассажира

В Вологде вынесли приговор водителю такси «Везет», ударившему пьяного пассажира, который отказывался выходить из машины.

Как сообщает пресс-служба судов Вологодской области, 19 января водитель такси «Везет» получил заказ забрать пассажира в Тепличном микрорайоне и доставить его на улицу Гагарина. У гаража в Тепличном микрорайоне в машину сел пьяный мужчина, которому не понравился выбранный таксистом маршрут, и он сделал таксисту замечание по этому поводу. После этого подсудимый остановил машину и потребовал пассажира выйти.

Пассажир отказался, так как не приехал до нужного ему пункта, мужчины поссорились. В результате таксист ударил пассажира в лицо и ухо. Тот написал заявление в полицию за нанесение побоев.

Таксиста признали виновным и назначили штраф 5 тысяч рублей.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса.