В 2019 году страховое возмещение получили 190 дольщиков вологодской «Стройиндустрии»

02.04.2019 [Общество]

Выплаты от ООО «Страховая компания «Респект» получили еще 190 дольщиков «Стройиндустрии», сообщает пресс-служба правительства Вологодской области. Напомним. Деньги начали поступать на счета вологжан 28 марта.

Как рассказал начальник Департамента строительства области Дмитрий Буслаев, 60 дольщиков получили страховое возмещение в 2018 году,  после чего компания «Респект» прекратила выплаты, начав обжаловать договоры страхования в судах разных регионах, таких как Чеченская республика, республика Адыгея, Краснодарский край и другие. В настоящее время все решения судов об обжаловании договоров страхования отменены вышестоящими судами.

По словам Дмитрия Буслаева, из 190 дольщиков 50 – те, кто имеют исполнительные листы по результатам вынесенных судебных решений на исполнении в ПАО «Банк ВТБ», в  котором у ООО «Страховая компания «Респект» были счета.

- Еще 130 гражданам денежные средства переведены в рамках исполнительных производств в Службе судебных приставов. Также ООО «Страховая компания «Респект» перевело средства 10 участникам строительства в добровольном порядке  по вступившим в законную силу судебным решениям без предъявления решений к принудительному исполнению, то есть непосредственно на счета граждан,  - рассказал Дмитрий Буслаев.

Всего ООО «Страховая компания «Респект»  направила в 2018-2019 гг. на погашение задолженности перед 250 дольщиками более 580 млн. рублей.

В настоящее время страховое возмещение не получили 69 человек (из 319 заключивших договоры долевого участия, обеспеченные страхованием). Из них у восьми участников долевого строительства исковые заявления находятся на рассмотрении в судебной инстанции. 61 дольщик не обратился за защитой своих прав ни в ООО «Страховая компания «Респект», ни в  судебные инстанции

- Гражданам, которые не получили страховые выплаты, необходимо обратиться в ту страховую компанию с заявлением о проведении выплаты, в которой была застрахована ответственность по договорам страхования. В  случае отказа страховой компании в добровольном удовлетворении требований необходимо обратиться в судебные инстанции за защитой своих прав, - пояснил Дмитрий Буслаев.

Он отметил, что в реестре «обманутых» дольщиков «Стройиндустрии» также числится 33 человека, у которых ответственность застройщика за неисполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве не застрахована.

Напомним, что ООО «Стройиндустрия» использовала деньги дольщиков при строительстве трех домов - на ул. Гагарина, 72, ул. Пугачева, 48 и ул. Пугачева, 50 в Вологде. В правительстве области сообщили, что сейчас ищут инвестора для достройки жилого дома на ул. Гагарина.

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ" 

Тэги: дольщики
Сюжет: банкротство «Стройиндустрии»

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