Подготовка к «Тотальному диктанту»: в Вологде на площади Революции расскажут о правописании в соцсетях

3 апреля в Вологде пройдут два мероприятия в рамках автопробега Тотального диктанта, который стартовал 11 марта в Дальневосточном федеральном университете. Цель пробега – повышение интереса к изучению русского языка и уровня грамотности. Команда проекта — филологи и организаторы —за месяц путешествия проедет 10 000 километров и посетит 27 городов.

Так, в 15 часов участники акции пообщаются с вологжанами на площади Возрождения, расспросят их о местных диалектах, байках и мифах, подарят сувениры от Тотального диктанта.

В тот же день в 18 часов в Областной библиотеке им. И. В. Бабушкина (М. Ульяновой, 1, зал №12) пройдет лекция «Блогинг в ютьюбе, "Инстике" и "ВКонтике": пишем грамотно». О правописании в социальных сетях расскажет ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Ольга Северская (ред. - ведущая передачи «Говорим по-русски» на радиостанции «Эхо Москвы»).

Посещение обоих мероприятий бесплатное.

- Вологда - финалист конкурса «Столица Тотального диктанта - 2019». Во время выступления в финале конкурса мы рассказывали о том, как вологжане любят и ценят русский язык, грамотность и Тотальный диктант. Приглашаем всех на встречу с командой Тотального путешествия, чтобы показать интерес к проекту и рассказать о чудесном городе Вологде, его жителях и диалектах, - комментирует Ирина Кузнецова, координатор акции в Вологде.

Добавим, что Тотальный диктант в этом году будет проводиться, по традиции, в том числе и в Областной библиотеке им. И. В. Бабушкина. Регистрация на эту площадку будет открыта с 3 апреля.

Кроме того, в Вологде написать диктант можно будет в одном из театров.