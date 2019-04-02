Подготовка к «Тотальному диктанту»: в Вологде на площади Революции расскажут о правописании в соцсетях

02.04.2019 [Общество]

3 апреля в Вологде пройдут два мероприятия в рамках автопробега Тотального диктанта, который стартовал 11 марта в Дальневосточном федеральном университете. Цель пробега – повышение интереса к изучению русского языка и уровня грамотности. Команда проекта — филологи и организаторы —за месяц путешествия проедет 10 000 километров и посетит 27 городов.

Так, в 15 часов участники акции пообщаются с вологжанами на площади Возрождения, расспросят их о местных диалектах, байках и мифах, подарят сувениры от Тотального диктанта.

В тот же день в 18 часов в Областной библиотеке им. И. В. Бабушкина (М. Ульяновой, 1, зал №12) пройдет лекция «Блогинг в ютьюбе, "Инстике" и "ВКонтике": пишем грамотно». О правописании в социальных сетях расскажет ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Ольга Северская (ред. - ведущая передачи «Говорим по-русски» на радиостанции «Эхо Москвы»).

Посещение обоих мероприятий бесплатное.

 - Вологда - финалист конкурса «Столица Тотального диктанта - 2019». Во время выступления в финале конкурса мы рассказывали о том, как вологжане любят и ценят русский язык, грамотность и Тотальный диктант. Приглашаем всех на встречу с командой Тотального путешествия, чтобы показать интерес к проекту и рассказать о чудесном городе Вологде, его жителях и диалектах, - комментирует Ирина Кузнецова, координатор акции в Вологде.

Добавим, что Тотальный диктант в этом году будет проводиться, по традиции, в том числе и в Областной библиотеке им. И. В. Бабушкина. Регистрация на эту площадку будет открыта с 3 апреля.

Кроме того, в Вологде написать диктант можно будет в одном из театров.

Тэги: Тотальный диктант

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Пропавшую в Череповце девушку-подростка нашли мёртвой в московской квартире
Контрактник из Вологодской области погиб в Сирии
Лёгкомоторный самолёт разбился под Вологдой: пилот погиб
Полиция узнала, кто издал буклеты в поддержку губернатора Вологодской области
Власти Тотемского района обманули семью приехавших в район врачей, не предоставив им жилье по соцнайму
Путин поддержал кандидатуру Кувшинникова на губернаторские выборы
Турист из Вологды разбился во Вьетнаме
Уголовное дело возбуждено по факту крушения самолёта под Вологдой
Появились фото с места крушения самолёта под Вологдой
Вологодское правительство о развитии экономики: «Побит ряд исторических рекордов»
02.04.2019 [Общество]

Власти Великоустюгского района хотят потратить из бюджета около 200 тысяч рублей на фотокамеру

301
3
02.04.2019 [Общество]

Вместо отмененного в 2016 году троллейбуса №5 в Вологде запустили рейс автобуса №5

1132
2
01.04.2019 [Общество]

Власти Тотемского района обманули семью приехавших в район врачей, не предоставив им жилье по соцнайму

7097
4

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

За один день около 230 человек подали заявки на получение бесплатной земли в Вологодской области
Власти Великоустюгского района хотят потратить из бюджета около 200 тысяч рублей на фотокамеру
В Вологде пьяные пассажиры угнали машину у водителя такси
В 2019 году страховое возмещение получили 190 дольщиков вологодской «Стройиндустрии»
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане во время кругосветного путешествия
Вологжанке помогли добиться доплаты к пенсии после гибели её мужа на производстве в “ТГК-2”
Мордашов покупает почти половину доли в сети гипермаркетов «Лента»
 


02.04.2019 [Экономика]

Обыски в Пожаре: льнопроизводителей в Бабаевском районе проверяет ФСБ

926
0
02.04.2019 [БлогоVO]

Сколько стоит топливо для бюджета

319
0
01.04.2019 [Обзор Прессы]

10-месячному ребенку могли занести инфекцию в центре Бакулева. Родители просят помощи у Минздрава, прокурора и президента

633
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика