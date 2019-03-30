Следователи проводят проверку в мэрии Череповца из-за Пуловского леса

30.03.2019 [Общество]

Управление СК РФ по Вологодской области проводит процессуальную проверку в мэрии Череповца по просьбе городских активистов. Защитники Пуловского леса подозревают муниципалитет в злоупотреблении полномочиями при принятии решений, которые приведут к вырубке деревьев.

«Предметом процессуальной проверки является законность вырубки древесных насаждений в целях организации внутриквартальных проездов», — говорится в ответе, который пришёл инициаивной группе из прокуратуры города.

Череповчане пытаются сохранить хвойный лес в черте города уже около года. Мэрия решила вырубить вековые ели, чтобы предоставить участки многодетным семьям под строительство. Местные жители выходили на митинг, некоторых активистов оштрафовали за сбор подписей в защиту леса.

14 февраля 2019 года Вологодский областной суд признал, что отнесение зеленой зоны к зоне малоэтажной жилой застройки было проведено незаконно и отменил соответствующее решение Череповецкой городской думы, писал NewsVo.

 

 

 

Тэги: лес, вырубка деревьев

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