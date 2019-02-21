Чиновников мэрии Череповца проверят на соблюдение законов из-за вырубки Пуловского леса

Комитет градостроительства и архитектуры Вологодской области после многочисленных обращений защитников Пуловского леса проводит проверку соблюдения законодательства о градостроительной деятельности мэрией Череповца. Об этом говорится в ответе замгубернатора Антона Стрижова. Внеплановая документарная проверка стартовала 20 февраля и будет длиться месяц.

Напомним, что череповчане пытаются сохранить хвойный лес в черте города уже около года. Мэрия решила вырубить вековые ели, чтобы предоставить участки многодетным семьям под строительство. Череповчане выходили на митинг, некоторых активистов оштрафовали за сбор подписей в защиту леса.

11 декабря 2018 года года мэр Череповца Елена Авдеева подписала постановление "О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план города Череповца". В документе сказано, что "в связи с многочисленными обращениями жителей по теме вырубки северо-восточнее 26 микрорайона за улицей Олимпийской в июле 2018 года мэром города было принято решение об исключении индивидуального жилищного строительства на части территории, где не сформированы земельные участки."

Однако жители указывают на то, что этот вариант мало чем поможет в сохранении леса, поскольку он уже почти весь размежеван.

- Напомним, что подобная проверка уже проводилась в мае 2018 года, и нарушений не выявила. Но теперь кое-что изменилось. У нас есть решение суда, по которому изменения в генеральный план признаны незаконными. Будет ли надзорный орган спорить с решением суда? Узнаем через месяц, - пишут активисты в группе «Пуловский лес в Череповце. Остановим вырубку!»

14 февраля 2019 года Вологодский областной суд признал, что отнесение зеленой зоны к зоне малоэтажной жилой застройки для многодетных семей было проведено незаконно и отменил соответствующее решение Череповецкой городской думы.

Стоит отметить, что в период рассмотрения административного дела Череповецкая городская дума в порядке самоконтроля признала утратившим силу Генеральный план города Череповца (в редакции решения Череповецкой городской Думы от 24 февраля 2016 года № 42) в оспоренной истцами части.