«Магистраль» получила контракт на 81 млн рублей в Вологде

Известная в Вологде компания «Магистраль» получила ещё один муниципальный контракт на строительство дороги. Его цена 81 млн рублей. Это деньги из бюджетов разных уровней. Осваивать их подрядчик должен на создании второй очереди дороги по улице Возрождения.

Согласно условиям договора, компания должа построить 470 метров четырёхполосной дороги с тротуарами, ливнёвкой и фонарями. Срок выпонени работ: сентябрь 2019 года.

Дорога обеспечит подъезд к двум новым детским садам (они ещё не построены), сообщает сайт администрации Вологды.

Сдача второй очереди позволит войти в госпрограмму на строительство третьей. Первый отрезок был выполнен за счет застройщика нового микрорайона Охмыльцево.

Ранее NewsVo писал о том, что ООО «Магистраль», которое по контракту занимается уборкой улиц Вологды от снега, за минувшую зиму было оштрафовано на 235 тысяч рублей.