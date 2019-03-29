Путин поддержал кандидатуру Кувшинникова на губернаторские выборы

29.03.2019 [Политика]

Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает намерение губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова баллотироваться на выборах главы региона в сентябре 2019 года. Своё одобрение, как такому решению, так и текущей работе по руководству регионом, глава государства выразил во время личной встрече в Кремле. 

«Результаты работы очевидны, и не только по тем материалам, которые Вы предоставили. Я знаю и по другим источникам, что ситуация выправляется, а по некоторым направлениям выправилась. Есть и планы у Вас дальнейшей работы. Я с удовольствием поддержу Вашу кандидатуру», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Во время рабочей встречи с президентом Кувшинников рассказывал о достижениях Вологодской области за последние годы и планах на будущее. Так, он вкратце обрисовал программу развития региона на ближайшие пять лет, назвав её «инфраструктурным рывком». Также губернатор поделился успехами в бюджетной политике.

— Бюджет развития был в 2012 году девять процентов от всех расходных статей бюджета, сейчас на 2019 год – 22 процента. На ближайшие три года 45 миллиардов рублей мы направляем на развитие муниципальных образований, — заявил Кувшинников.

— Почему он у вас сокращается в 2021 году? — поинтересовался Путин.

— Он незначительно сокращается… — ответил губернатор.

— А почему? За счет чего? — спрашивал глава государства.

— Потому что мы на сегодняшний день очень осторожно прогнозируем расходные статьи бюджета, потому что доходы мы берем не по самому оптимистичному сценарию, а по реалистичному, — поснил Олег Кувшинников.

Путин назначил Кувшинникова губернатором в конце 2011 года после того, как на фоне провала «Единой России» в Вологодской области на выборах в Госдуму свой пост покинул Вячеслав Позгалёв. В 2014 году по инициативе Кувшинникова в регионе прошли досрочные выборы, на которых он победил. 

В 2015 году губернатор давал интервью, где обещал не «бесконечно долго работать главой региона»:

«Отработаю свой срок губернатором Вологодской области до следующего выборного периода, а затем покину работу и найду применение своим знаниям, опыту в других сферах жизнедеятельности. До этого срока не уйду. Только если будет предложение от первого лица государства, но, надеюсь, что такого предложения не будет. Я буквально позавчера встречался с президентом, он моей работой доволен, сказал: "Олег, иди работай"».  

 

Тэги: Олег Кувшинников, Путин, выборы, губернатор

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