Уголовное дело возбуждено по факту крушения самолёта под Вологдой

Транспортная полиция возбудила уголовное дело по факту крушения лёгкомоторного самолёта на Кубенском озере. Также стали известные новые подробности крушения.

Самолёт упал днём, 27 марта, в 12 часов 25 минут, в 8 километрах от острова Спас-Каменный. Первым на месте ЧП оказался священнослужитель и сын пилота. Они погрузили ещё живого пострадавшего на снегоход и повезли в больницу, но пожилой мужчина скончался в пути.

Прибывшие на место следователи установили, что самолёт летел на высоте не больше 50 метров, при видимости не менее 500 метров. В ходе проверки установлены нарушения правил использования воздушного пространства РФ и правил безопасности эксплуатации воздушных судов, сообщает Вологодская транспортная прокуратура.

Расследование ведётся по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта …».