Появились фото с места крушения самолёта под Вологдой

Снимки с места падения лёгкого самолёта «Птенец-3» на Кубенском озере обнародовало ГУ МЧС по Вологодской области. Признаков горения или взрыва на упавшем воздушном судне нет, выяснением причин аварии, в которой погиб пилот, занимается следственная группа.

Известно, что первым на месте катастрофы оказался священник Спасо-Каменного монастыря и сын пилота. На снегоходе они попытались довезти раненого до ЦРБ, вызвали спасателей, но пожилой мужчина не пережил транспортировку.

Воздушное судно не было нигде зарегистрировано, маршрут следования пилот не согласовал и разрешения на перелёт не получал, радиообмен в процессе полёта не производился, писал Newsvo.