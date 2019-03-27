Лёгкомоторный самолёт разбился под Вологдой: пилот погиб

27.03.2019 [Происшествия]

Сверхлёгкий самолёт «Птенец 3» разбился на Кубенском озере в Вологодском районе. Пилот, мужчиа 63 лет, скончался по пути в медучреждение.

Известно, что первым на месте катастрофы оказался священник Спасо-Каменного монастыря. На снегоходе он попытался довезти раненого до села, но мужчина не пережил транспортировку. 

Как сообщает региональное управление МЧС, воздушное судно не было нигде зарегистрировано, маршрут следования пилот не согласовал и разрешения на перелёт не получал, радиообмен в процессе полета не производился.

Предположительно, разбился хозяин самолёта.

 

Тэги: самолеты, гибель человека

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