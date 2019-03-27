Великоустюгский район рискует оказаться в зоне затопления

27.03.2019 [Общество]

Вскрытие рек в Великом Устюге, по прогнозам синоптиков, ожидается во второй декаде апреля. Власти Вологодской и Архангельской областей уже начали совместную подготовку к началу ледохода, чтобы избежать разрушительного паводка.

«Уже более 5 лет у нас нет разделения на Вологодскую область и Архангельскую. Последствия природных явлений можно регулировать, только объединив усилия, - это хорошая оперативная работа. Потому что совместная работа руководителей позволяет всем остальным службам работать в едином понимании, как решить задачу», — прокомментировал заместитель губернатора Вологодской области Виктор Рябишин во время заседания оперативных групп обоих регионов, которое прошло в Котласе.

Наибольшему риску подтопления подвержен Великоустюгский район и Котласский район Архангельской области. На этих территориях уже ведётся чернение льда и ледорезные работы. Последнее особенно важно, так как характерной особенность этого года является многослойная неоднородная структура льда на всех реках.

Определенную опасность может вызвать быстрый рост уровня воды за счет интенсивного таяния снега на полях, величина которого в этом году превышает норму на 10-20 см.

«В связи с большими снегозапасами в Великоустюгском районе есть риск подъёма воды до опасного уровня в 7,2 метра, при котором происходит подтопление ряда территорий», — пояснил глава Великоустюгского муниципального района Александр Кузьмин.

Для проведения мониторинга паводковой обстановки на территории Вологодской области будут работать 81 водомерный пост, говорится в сообщении регионального правительства.

Тэги: паводок, Великий Устюг

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