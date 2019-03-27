Труп молодого вологжанина нашли на кровати в заброшенном гараже

27.03.2019 [Происшествия]

Следователи проводят проверку по факту обнаружения в заброшенном гараже на улице Ильюшина в Вологде тела 38-летнего мужчины. Труп, лежащий на самодельной постели, нашёл работник близлежащей автостоянки.

Погибшим, по сообщению управления СКР по Вологодской области, является житель микрорайона Заречья. Сыщики приступили к выяснению обстоятельств кончины вологжанина. Причину смерти будет устанавливать судебно-медицинская экспертиза.   

Ранее Newsvo писал о том, что в квартире на улице Октябрьской в Вологде нашли трупы отца и сына, умерших несколько месяцев назад. Они жили вдвоём и вели затворнический образ жизни.

Тэги: гибель людей

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