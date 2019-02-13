В квартире в Вологде обнаружили трупы отца и сына, умерших несколько месяцев назад

В Вологде следователи выясняют причины гибели двух мужчин, тела которых были найдены в квартире дома на улице Октябрьской.

Дверь в квартиру была вскрыта 12 февраля из-за жалоб жильцов на неприятный запах и длительное отсутствие двух соседей. Следователи СКР обнаружили тела двух мужчин, предположительно 68-летнего хозяина квартиры и его 28-летнего сына.

- По некоторым свидетельствам, мужчины с особенностями психического развития проживали в этой квартире вдвоем и вели затворнический образ жизни, соседи видели их последний раз весной прошлого года, - сообщает региональное слественное управление.

В настоящее время устанавливаются причины смерти мужчин и проводятся судебно-медицинские экспертизы. Проведенный на месте происшествия осмотр признаков насильственной смерти не выявил.