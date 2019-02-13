В квартире в Вологде обнаружили трупы отца и сына, умерших несколько месяцев назад

13.02.2019 [Происшествия]

В Вологде следователи выясняют причины гибели двух мужчин, тела которых были найдены в квартире дома на улице Октябрьской.

Дверь в квартиру была вскрыта 12 февраля из-за жалоб жильцов на неприятный запах и длительное отсутствие двух соседей. Следователи СКР обнаружили тела двух мужчин, предположительно 68-летнего хозяина квартиры и его 28-летнего сына.

- По некоторым свидетельствам, мужчины с особенностями психического развития проживали в этой квартире вдвоем и вели затворнический образ жизни, соседи видели их последний раз весной прошлого года, - сообщает региональное слественное управление. 

В настоящее время устанавливаются причины смерти мужчин и проводятся судебно-медицинские экспертизы. Проведенный на месте происшествия осмотр признаков насильственной смерти не выявил.

Тэги: гибель человека

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

23% жителей Великого Устюга, у которых выявили рак в 2018 году, умерли в том же году
Начальница отдела в вологодском «СОГАЗе» незаконно за счет фирмы вставила себе зубы
Архитектор Надежда Снигирева рассказала Путину о том, что городскую набережную в Вологде заливают в бетон
«Разберемся с мусором»: возят ли в Вологодскую область московский мусор?
Старые песни о главном: в Вологде снова обещают построить Некрасовский мост
В Вологде сносят исторический дом на Зосимовской, 41
В Вологодской области собирают подписи против повышения платы за вывоз мусора
В квартире в Вологде обнаружили трупы отца и сына, умерших несколько месяцев назад
Вы за это заплатите: покупку мусорных контейнеров "повесят" на бюджет Вологды?
В Вологде приставы арестовали помещения фирмы депутата Гордумы Татьяны Соколовой
11.02.2019 [Общество]

В Вологодской области собирают подписи против повышения платы за вывоз мусора

5475
7

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

«Вологда-Чеваката» обыграла «Ставропольчанку»
В правительстве Вологодской области не знают, кто издал брошюру «8 инициатив губернатора»?
На «мусорном» митинге в Вологде выступят против вывоза отходов на полигон в Пасынково из других районов области
В Череповце пройдут бесплатные фотовыставка и лекция о японской деревне Аинокура
В микрорайоне Охмыльцево появится зеленая зона
В Череповце отделались штрафом еще два организатора сети игорных клубов
Денис Вороненков, Станислав Кондрашов и дело ЗАО «Трест Мосхимпрод»
 


13.02.2019 [Политика]

В правительстве Вологодской области не знают, кто издал брошюру «8 инициатив губернатора»?

1522
0
13.02.2019 [БлогоVO]

Как и следовало ожидать, у наших властей, как говорится, "пригорело"

1513
0
13.02.2019 [Обзор Прессы]

Новый нос Олегу вырастили на руке. Как семья, индийские врачи и незнакомые люди помогли победить редкую опухоль

494
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика