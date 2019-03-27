Улететь в Геленджик теперь можно будет и из Череповца

Авиакомпания «Северсталь» начнёт с 1 июня выполнять рейсы по маршруту Геленджик – Череповец. Самолёты туда и обратно будут летать один раз в неделю по субботам.

Аэропорт Геленджика с 31 марта переходит на летнее расписание, и из Москвы и Санкт-Петербурга до краснодарского курорта станет легче добраться. Так, из столицы самолёты будут летать туда каждый день, а из Питера шесть раз в неделю, со вторника по воскресенье, отмечает пресс-служба аэропорта.

Ранее Newsvo писал о том, что Череповецкое авиапредприятие с 1 февраля закрывает рейсы в Великий Устюг из-за ремонта аэропорта и вместо них открывает полеты в Котлас.