В феврале 2019 года запустят авиарейсы из Череповца в Котлас

Череповецкое авиапредприятие с 1 февраля закрывает рейсы в Великий Устюг из-за ремонта аэропорта и вместо них открывает полеты в Котлас.

- Полеты будут совершаться на ЯК-40 по вторникам и пятницам по маршруту Череповец-Котлас, по вторникам и воскресеньям по маршруту Котлас-Череповец. Для гостей Деда Мороза: расстояние от Котласа до Великого Устюга на машине составит 69 км или 1,5 часа в пути, - сообщает сайт авиапредприятия.

Вылет из Череповца в 11.45, прибытие в Котлас – 13.05. Из Котласа самолет вылетает в 17.30, прибытие в Череповец – 18.50. Билеты от 3200 рублей.