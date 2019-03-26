В Вологде ТОСы совершенствуют проекты благоустройства территорий в рамках «Народного бюджета»

В Вологде территориальные общественные самоуправления, в соответствии с замечаниями проектировщиков, вносят необходимые изменения в проекты, которые будут реализованы в этом году в рамках «Народного бюджета ТОС».

Рабочие группы по обсуждению и согласованию проектов проходят в департаменте городского хозяйства при участии представителей ТОС, курирующих заместителей мэра, депутатов вологодской гордумы. На заседаниях обсуждают планировку площадок, какие малые архитектурные формы будут располагаться на детских площадках, какие тренажеры. Решается, какие работы первостепенны, на какие проблемы стоит обратить внимание при проектировании (например, отсутствие ливневки, необходимость подсыпки, выравнивания площадки, освещение).

Так, в минувший понедельник, в департаменте городского хозяйства согласовывали план реконструкции спортивной площадки рядом СОШ №5 активисты ТОСа «Центральный». В проекте появились изменения, но они не значительные.

Фото из группы ТОСа "Центральный" в соцсети

- В целом проект незначительно отличается от первоначального замысла. Чтобы уложиться в смету, заменили покрытие площадки ГТО на песчано-гравийное, отказались от полосы препятствий, а прыжковую яму организуем своими силами. Остальные объекты площадки будут выполнены без изменений. Работы по асфальтированию беговой дорожки, единой баскетбольно-волейбольной площадки, установку волейбольных стоек, баскетбольных щитов, а также оборудования силового комплекса планируют выполнить в летний период, - прокомментировала активист ТОСа «Центральный» Наталья Жильева.

В проекте благоустройства площадки у пруда по улице Строителей ТОСа «Прилуки» в рамках проекта «Народный бюджет ТОС» после проведения рабочей встречи появилось много изменений. Решено, что площадку у пруда и дорожку к ней выровняют, покроют тротуарной плиткой 30x30 и ограничат бордюром. Берега в районе площадки укрепят булыжником.

Кроме того, решили, что территорию газона благоустраивать не будут, как планировалось ранее. Она будет использована в дальнейшем для подъезда к пруду. Поменялось расположение урн и скамеек. Вся площадка будет отделена от проезжей части невысоким металлическим ограждением. Через улицу Строителей оборудуют пешеходный переход и установят предупреждающий знак.

Фото из группы ТОСа "Прилуки" в соцсети

После очередного этапа согласования проектно-сметной документации по благоустройству пешеходной зоны по улице Поселковой в рамках реализации проекта "Народный бюджет ТОС" в проектной документации активистов ТОСа "Витязь" появились три дополнительных пункта. В рамках выделенных средств удалось включить в план обустройство тротуара с покрытием из асфальтобетона, восстановление растительного слоя, установку опор освещения на данной территории. Следующим этапом будет подготовка документов и проведение конкурсных процедур, затем выбор подрядчика и реализация проекта.

- Если всё пройдет по плану, то уже этим летом, появится возможность совершить прогулку по этой улице и убедиться, что, не оставаясь равнодушными и объединяя усилия, мы можем делать пространство вокруг нас комфортным и безопасным! - написали активисты в группе ТОСа.

Фото из группы ТОСа "Витязь" в соцсети.



У ТОСа "Охмыльцево" согласовали предварительную смету на строительство дорожки от улицы Охмыльцевская до многоэтажных домов.

- Строительство этой дорожки будет началом реализации проекта по созданию Парка. По проекту предусмотрено выравнивание грунта и пологий спуск, песчаная и гравийная «подушка». Покрытие дорожки асфальтовое. Далее проект дорожки доработают и выставят на аукцион,- сообщается в группе ТОСа.

В результате встречи рабочей группы по проекту скейтплощадки ТОСа "Ленинградского", площадку решили сделать больше.

- Комиссия в составе представителей администрации, ДГХ, архитектуры, учла пожелания представителей комитета ТОС Ленинградский: увеличить площадку и разместить 3 тренажера,- написала в группе Алёна Кокурина-Богатырева.

Фото из группы ТОС "Ленинградский" в соцсети

Как отметила директор МКУ "Центр по работе с населением" Елена Громова, на сегодняшний день выезды совместно с проектировщиками проведены на всех площадках. Следующий этап после подготовки проектно-сметной документации - конкурсные процедуры.

Напомним, что губернаторский проект "Народный бюджет" в Вологде реализуется впервые. В рамках него вологжане могут совместно с властями реализовать свои идеи по благоустройству города.

Как ранее сообщал Newsvo, из 40 инициатив, предложенными жителями города в рамках проекта "Народный бюджет", общественный совет утвердил 35. В основном вологжане хотят, чтобы в областной столице было больше детских и спортивных площадок. Большинство из этих проектов будут профинансированы из городского бюджета. Каждому ТОСу выделили суммы от 500 тысяч до 2 млн рублей, в зависимости от количества вологжан, проживающих на их территории.

Проект ТОСы в Вологде реализуется при грантовой поддержке администрации города Вологды.