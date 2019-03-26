В Вологодской области отменили карантин по гриппу и ОРВИ

26.03.2019 [Общество]

В Вологодской области отменяют ограничительные мероприятия по ОРВИ и гриппу. Подготовлено соответствующее постановление регионального правительства.

- За предыдущюю неделю, с  18 по 24 марта,  зарегистрировано 10956 случаев ОРВИ, в том числе 70 случаев гриппа. Показатель заболеваемости составил 93,11 на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 1,1 % и ниже уровня предыдущей недели на 9,1 %, - сообщает департамент здравоохранения Вологодской области.

При этом в данный момент эпидемический порог превышен только в возрастной группе лиц старше 15 лет – на 20,6 %. На 5,8% по сравнению с предыдущей неделей снизился в регионе уровень госпитализации.

Как ранее сообщал Newsvo, карантин по ОРВИ и гриппу в области был объявлен 11 февраля и прододжался шесть недель

Тэги: здравоохранение, грипп, ОРВИ

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