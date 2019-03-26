До 2022 года в Вологодской области обещают расселить 1800 человек из ветхого и аварийного жилья

Более 1800 жителей Вологодской области до 2022 года будут переселены из ветхого и аварийного жилья. Соответствующее распоряжение Правительства России подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым и опубликовано на сайте кабинета министров. В документе указано, что в новой программе переселения будут участвовать аварийное жилье, признанное таковым до 1 января 2017 года.

Согласно распоряжению, в течение ближайших трех лет в Вологодской области должно быть расселено свыше 33 тысяч квадратных метров жилья, на которых проживает более 1800 человек. Как сообщает сайт регионального правительства, основной пик строительства и покупки готового жилья на рынке придется на 2020 и 2021 годы, когда в области должно ежегодно расселяться по 15,5 тысяч квадратных метров аварийного жилья.

На расселение аварийных квартир в 2019 году региону будет предоставлена субсидия в 517 млн. рублей из федерального бюджета.

Всего в масштабах всей страны за шесть лет необходимо расселить свыше полумиллиона человек и 9,5 млн. квадратных метров жилья. Такая цель поставлена в федеральном проекте по обеспечению сокращения непригодного жилищного фонда в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

На уровне правительства РФ эту работу будет координировать Министерство строительства, а в качестве оператора выбран Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Как ранее сообщал Newsvo, в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 01 января 2012 года, в Вологодской области в период 2013-2017 годов было расселено 1139 многоквартирных домов общей площадью свыше 163 тысяч квадратных метров. При этом снесли из них только половину.