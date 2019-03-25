В Вологодской области снесли только половину ранее расселенных аварийных домов

529 домов, расселенных в 2013-2017 годах по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, до сих пор не снесены в Вологодской области. Это чуть меньше половины из всех 1139 домов, признанных до 1 января 2012 года в регионе аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом.

«За прошедший месяц обеспечен снос аварийных домов в Харовском, Белозерском и Шекснинском районах. Два последних муниципалитета завершили снос многоквартирных аварийных домов, расселенных в рамках программы переселения в период 2013-2017 годов. Не завершен снос расселенных аварийных домов еще в 13 районах. Наибольшее количество находится на территориях Вытегорского, Сокольского, Великоустюгского районов и города Вологды», - рассказал начальник департамента строительства Дмитрий Буслаев.

Глава региона Олег Кувшинников поручил найти резервы и в кратчайшие сроки обеспечить снос аварийных домов, организовав на их местах рекреационные зоны, либо предоставив земельные участки под строительство домов или других объектов.

- Глава региона подчеркнул, что для обеспечения сноса аварийных зданий возможно привлечение потенциальных инвесторов с предоставлением для них возможности строительства на этих площадках домов или других объектов, а также спасательных подразделений для проведения операций по сносу расселенных домов с последующей оплатой, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Как ранее сообщал Newsvo, летом и осенью 2018 года в Вологде много раз поджигали расселенные аварийные дома на улице Кирова, Чернышевского, Козленской, Мира, на Набережной VI Армии, в переулке Водников, в Содемском переулке и в других районах города. А в предыдущие годы десятки расселенных домов были так же сожжены в этих и других районах города.