Пекарь, каменщик, слесарь по ремонту автомобилей: в Вологодской области откроются новые специальности для выпускников

В Вологодской области стартовала приемная кампания в колледжи и техникумы. Информация для абитуриентов и их родителей размещается на сайтах колледжей и техникумов. На сайте департамента образования области есть раздел «Приемная кампания – 2019», где также содержится основная информация.

«В срок до 1 июня на сайтах образовательных учреждений будут опубликованы данные о количестве бюджетных и платных мест, правилах подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний по некоторым специальностям творческой, художественной, спортивной направленности, информация о наличии общежитий и количестве мест в них, - рассказала начальник департамента образования области Елена Рябова. - Непосредственно прием заявлений от поступающих в колледжи и техникумы начнется с 20 июня».

Документы о приеме могут быть поданы в приемную комиссию в самом учреждении или в электронном виде через портал государственных услуг. Основной прием заявлений заканчивается 15 августа, а до 25 ноября продолжится набор на профессии и специальности, по которым остались невостребованные бюджетные места.

На 2019-2020 учебный год в колледжах и техникумах Вологодской области выделено 6125 бюджетных мест, что на 4,4% больше принятых на обучение в прошлом году. Прием будет осуществляться по востребованным экономикой региона профессиям и специальностям, в том числе из перечня ТОП-50 и ТОП-Регион.

В 2019 году для приема открыта профессия «Пекарь» в Вологодском колледже сервиса. Продолжится прием по открытым в 2018 году 11 профессиям и специальностям, которые востребованы работодателями в сферах информационных технологий, обслуживания, автомобильного транспорта, машиностроения, металлургии, строительства. По сравнению с прошлым годом прием увеличен по следующим направлениям подготовки: технология машиностроения (на 75 мест), обработка металлов давлением (на 25 мест), монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (на 25 мест).

Как ранее сообщал Newsvo, в машиностроительном техникуме в Вологде с нового учебного года будут готовить юристов и специалистов по судебному администрированию.

В 2019 году расширен перечень учреждений, осуществляющих прием по программам профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья – выпускников коррекционных школ. Прием будут осуществлять 11 организаций. На 2019-2020 учебный год для данной категории установлено 174 бюджетных места, что на 5,4% больше установленных для приема бюджетных мест прошлого года.

В этом году также открыты новые профессии: каменщик (Сокольский лесопромышленный политехнический техникум), слесарь по ремонту автомобилей (Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П.Чкалова). Продолжается набор по программам профессионального обучения: садовник, маляр, вязальщица трикотажных изделий, кружевница, швея, штукатур, столяр.

Общий перечень специальностей и профессий для приема граждан на бюджетные места размещен на сайте департамента образования в разделе «Приемная кампания 2019: в техникумы и колледжи», а также на региональном профориентационном портале «Компас-ПРО».

С апреля по август 2019 года в департаменте будет работать «Горячая линия» по вопросам приема в профессиональные образовательные организации (8172) 23-01-01 (доб. 2014, 2047).

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