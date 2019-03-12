В машиностроительном техникуме в Вологде будут готовить юристов и специалистов по судебному администрированию

12.03.2019 [Общество]

В машиностроительном техникуме ВоГУ с нового учебного года будут готовить юристов и специалистов по судебному администрированию. Вуз получил лицензию  на осуществление образовательной деятельности  по направлениям подготовки: «Право и организация социального обеспечения», «Право и судебное администрирование».

- Обучение на специальность юриста будет осуществляться  на базе основного общего образования. Срок обучения – два года и десять месяцев. Выпускники, получив специальность юриста в Машиностроительном техникуме ВоГУ, смогут работать в органах социальной защиты, оказывать государственные услуги по пенсионному обеспечению населения, - сообщает пресс-служба университета.

Еще одна новая специальность - специалист по судебному администрированию. Выпускник сможет  заниматься обеспечением правовой, информационной и организационно-административной деятельности в органах правосудия Российской Федерации. Получение специальности возможно на базе основного общего образования. Срок обучения будет составлять три года и десять месяцев.

Напомним, что 63% предлагаемых вакансий в Вологодской области составляют рабочие профессии.

Тэги: техникумы, студенты

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