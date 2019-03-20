«Вологда-Чеваката» 24 марта встретится с болельщиками

20.03.2019 [Спорт]

Баскетбольный клуб «Вологда-Чеваката» в преддверии плей-офф Первого дивизиона Суперлиги проведет встречу с болельщиками. Всех желающих ждут в это воскресенье, 24 марта, к 17 часам во Дворце спорта «Вологда».

На вопросы всех желающих ответят игроки, тренерский и руководящий состав команды. После встречи начнется открытая тренировка.

Коротко о промежуточных итогах рассказал главный тренер «Вологды-Чеваката» Владимир Крашенин:

- Регулярный этап чемпионата в нашем исполнении был довольно таки неоднозначным. Были игры очень красивые и зрелищные, а порой все складывалось не в нашу пользу... Но наша команда молодая, и это закономерно. Мы могли выиграть у лидеров – Ростова например или Самары и уступить МБА, которая занимает последнюю строчку в турнирной таблице. Как правило, вторые игры с тем же соперником мы играли сильнее. Разобрав ошибки первого игрового дня молодежь на следующий выглядела поувереннее. С Курском, и с Ростовом, да и в Омске могли зацепить вторую игру и победить, но недостаток опыта тоже нельзя списывать со счетов. Но точно могу сказать, что мы анализировали, исправлялись и прибавляли по ходу сезона. 

Напомним, что в 1/4 финала Суперлиги 1 «Вологда-Чеваката» встретится с самарской командой «Политех-СамГТУ». Первый матч пройдет в Самаре 29 марта, а 1 апреля команды встретятся в Вологде.

Тэги: баскетбол

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В департаменте здравоохранения сказали, что врачи Вологодской области в среднем получают 62,3 тысячи рублей
В Вологде покупатели магазина нашли чужой кошелек и украли из него 20 тысяч рублей
Житель Вологды украл списанное из поликлиники № 4 медоборудование
Спортсменка из Вологодской области Екатерина Аввакумова завоевала золото Кубка России по биатлону
Суд запретил бизнесмену Игорю Смирнову строительные работы на памятнике архитектуры на Чернышевского, 58
Градозащитница Ольга Смирнова вышла из состава общественного совета города Вологды
Зарплаты чиновников в органах исполнительной власти Вологодской области за год выросли почти на 10%
В сети появилась петиция с требованием наказать директора "Презентационно-сервисного центра" за растрату бюджетных средств
Житель Сокола убил знакомого выстрелом в голову из травматического пистолета
В Шексне электричка сбила насмерть 17-летнюю девушку
18.03.2019 [Экономика]

Зарплаты чиновников в органах исполнительной власти Вологодской области за год выросли почти на 10%

4207
5

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде подростки украли из квартиры знакомых украшения и деньги
Жителя Белозерска, который убил двух собутыльников из-за пропавшего телефона, приговорили к 18 годам лишения свободы
Двух школьниц из Вытегорского района, спасших ровесника из воды, наградили медалями «За мужество в спасении»
Безболезненно удалить родинку за несколько минут возможно в клинике «Вита»
«Вологда-Чеваката» 24 марта встретится с болельщиками
Двое череповчан в автомагазине переложили дорогой трос в упаковку из-под дешевого и пытались его купить
Интернет-пользователи собрали деньги на ремонт в квартире пенсионерки из Стризнево, собиравшей в лесу валежник
 


12.03.2019 [Общество]

В диабет-центре в Вологде перестали делать бесплатные анализы, а диабет-центр в Великом Устюге так и не открылся

4976
0
20.03.2019 [БлогоVO]

Лиса в городе

219
0
19.03.2019 [Обзор Прессы]

Как спустя пять лет Россия и Крым переживают последствия аннексии. Графики

648
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика