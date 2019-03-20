«Вологда-Чеваката» 24 марта встретится с болельщиками

Баскетбольный клуб «Вологда-Чеваката» в преддверии плей-офф Первого дивизиона Суперлиги проведет встречу с болельщиками. Всех желающих ждут в это воскресенье, 24 марта, к 17 часам во Дворце спорта «Вологда».

На вопросы всех желающих ответят игроки, тренерский и руководящий состав команды. После встречи начнется открытая тренировка.

Коротко о промежуточных итогах рассказал главный тренер «Вологды-Чеваката» Владимир Крашенин:

- Регулярный этап чемпионата в нашем исполнении был довольно таки неоднозначным. Были игры очень красивые и зрелищные, а порой все складывалось не в нашу пользу... Но наша команда молодая, и это закономерно. Мы могли выиграть у лидеров – Ростова например или Самары и уступить МБА, которая занимает последнюю строчку в турнирной таблице. Как правило, вторые игры с тем же соперником мы играли сильнее. Разобрав ошибки первого игрового дня молодежь на следующий выглядела поувереннее. С Курском, и с Ростовом, да и в Омске могли зацепить вторую игру и победить, но недостаток опыта тоже нельзя списывать со счетов. Но точно могу сказать, что мы анализировали, исправлялись и прибавляли по ходу сезона.

Напомним, что в 1/4 финала Суперлиги 1 «Вологда-Чеваката» встретится с самарской командой «Политех-СамГТУ». Первый матч пройдет в Самаре 29 марта, а 1 апреля команды встретятся в Вологде.