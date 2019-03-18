Задолженность перед работниками АО «СКДМ» оказалась в 1,6 раза больше заявленной администрацией Вологды

18.03.2019 [Экономика]

Задолженность по выплате компенсаций после сокращения перед работниками АО «СКДМ» в Вологде (ред. - бывший "Дормаш") составляет не 3,75 млн рублей, как заявлялось ранее, а 6 млн рублей. Работодатель должен оплатить людям не только первый и второй, но и третий месяц после сокращения, сообщает областная прокуратура.

В конце ноября 2018 года все работники предприятия были уволены в связи с сокращением. По нормам Трудового кодекса, за увольняемыми работниками сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения. В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца. Это происходит, если в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен.

4 марта начальник департамента экономического развития Светлана Пахнина сообщала, что на предприятии «есть проблема с невыплатой второй части по сокращению», тогда называлась сумма в 3 млн 750 тысяч рублей. Однако прокуратура сегодня сообщила другие данные.

- Уволенные работники АО «СКДМ» получили указанные выплаты за первый месяц со дня увольнения, однако за второй и третий месяцы соответствующие платежи не произведены, общий размер задолженности в настоящее время составляет 6 миллионов рублей перед 191 работником, - говорится в сообщении.

7 марта 2019 года прокуратурой города в адрес директора АО «СКДМ» внесено представление об устранении нарушений, которое находится на рассмотрении. Кроме того, было инициировано его привлечение к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния).

Кроме того, прокуратурой города в интересах 3 граждан, самостоятельно не реализовавших право на обращение в суд за защитой своих прав, направлены исковые заявления о взыскании задолженности.

- В настоящее время по факту невыплаты среднего месячного заработка за второй и третий месяцы после увольнения бывшим работникам АО «СКДМ» проводится проверка следственным отделом по г. Вологде следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области, - сообщает прокуратура.

АО «СКДМ» было признано банкротом 15 мая 2018 года по иску ООО«Производственно-коммерческая фирма «Союз». По данным на сентябрь 2018 года, общая сумма долга «Дормаша» перед кредиторами составляла более 87 млн рублей: ПКФ «Союз»  (1,6 млн рублей), МРСК «Северо-Запада» (154 тысячи рублей), ООО «Атмосфера» (19,2 млн рублей), «Вологдагорводоканал» (2,053 млн рублей), ООО «Амо» (62,1 млн рублей).

Сейчас на площадках «СКДМ» работает некое ООО «Спецтрансстрой-Мобильные строительные конструкции» («СТС-МСК»), директор – Андрей Копылов.

Тэги: промышленность, зарплаты

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