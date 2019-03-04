Обанкротившееся АО «СКДМ» в Вологде задолжало работникам 3,75 млн рублей

Более 180 работников обанкротившегося АО «СКДМ» («Дормаш») в Вологде не получили выплаты при сокращении. Об этом сегодня во время пресс-конференции в городской администрации сказала начальник департамента экономического развития Светлана Пахнина. А на площадках "Дормаша" теперь работает московская фирма.

- Есть проблема с невыплатой второй части по сокращению. Это задолженность порядка 4 млн рублей, точнее 3 млн 750 тысяч рублей. 182 человека в реестре. Департамент экономики уже взрыл все пески, мы нашли предприятия, которые должны СКДМу, мы с ними постоянно на связи, у нас уже целая цепочка разработана. Нашли предприятие, которое должно СКДМу, дальше нашли предприятия, которые должны тем предприятиям, и уже ведем тройственные переговоры. Там есть определенная сумма, которая должна пойти из Мурманска в Уфу, а потом из Уфы к нам в Вологду, - отметила Светлана Пахнина.

АО «СКДМ» было признано банкротом 15 мая 2018 года по иску ООО«Производственно-коммерческая фирма «Союз». По данным на сентябрь 2018 года, общая сумма долга «Дормаша» перед кредиторами составляла более 87 млн рублей: ПКФ «Союз» (1,6 млн рублей), МРСК «Северо-Запада» (154 тысячи рублей), ООО «Атмосфера» (19,2 млн рублей), «Вологдагорводоканал» (2,053 млн рублей), ООО «Амо» (62,1 млн рублей).

Сейчас на площадках «СКДМ» работает уже другая фирма - ООО «Спецтрансстрой-Мобильные строительные конструкции» («СТС-МСК»), директор – Андрей Копылов.

- Большинство работников переведены в эту организацию. Наши крупные предприятия, такие как ПЗ, оптико-механический завод, они готовы подставить плечо, и все желающие, кто хотел трудоустроиться, их взяли на оптику и на ПЗ. Остальные люди находятся под сокращением, но хочу вам сказать, что многие даже не пошли в центр занятости. Не скажу, сколько не трудоустроено в данный момент, потому что, по нашим данным, они трудоустроены, просто неофициально, - сказала Светлана Пахнина.

В декабре 2018 года замгубернатора области Виталий Тушинов рассказал газете "Красный север", что правительство области ведет переговоры с потенциальным инвестором - ООО «СТС-МСК», который планирует создать новое предприятие на базе «СКДМ».

- Сегодня на производственных площадях по улице Северной, 44 работает новое предприятие - ООО «СТС-МСК», - пояснил заместитель губернатора. - Численность его сотрудников по состоянию на 7 декабря составляет 66 человек. Портфель заказов сформирован на три месяца.

Сообщалось, что новое производство полностью перейдет на площадку по улице Северной, а здание на Набережной VI Армии будет сдаваться в аренду.

На сегодняшней пресс-конференции в администрации Вологды, Светлана Пахнина сказала, что учредитель ООО «СТС-МСК» - из Москвы. Как выяснил Newsvo, это ООО "Спецтрансстрой". А вот само ООО «СТС-МСК» было зарегистрировано в Вологде на улице Герцена, 34, причем совсем недавно - 22 ноября 2018 года.

Отметим, что по адресу Северная, 44 зарегистрировано ликвидирующееся ООО "Волдом", гендиректор которого - также Андрей Копылов.

Напомним, АО «СКДМ» было крупным предприятием по производству блок-контейнеров и строительству быстровозводимого доступного жилья. По данным «Ведомостей», в декабре 2017 года АО «СКДМ» было владельцем 9,98% акций обанкроченного банка «Северный кредит».