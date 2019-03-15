Суд запретил бизнесмену Игорю Смирнову строительные работы на памятнике архитектуры на Чернышевского, 58

12 марта суд запретил бизнесмену Игорю Смирнову проводить земляные и строительные работы на памятнике архитектуры - здании городской богадельни и первой городской амбулатории XVIII века на улице Чернышевского, 58. Предприниматель незаконно возвел там надстройку из красного кирпича.

Как ранее сообщал Newsvo, в начале января этого года дом на Чернышевского, 58 вновь признали объектом культурного наследия.

С иском в арбитражный суд Вологодской области обратился Комитет по охране объектов культурного наследия. Представители ведомства заявили, что собственник здания на Чернышевского, 58 проводит строительные работы на памятнике, не имея соответствующего разрешения.

- Как следует из материалов дела, администрацией города Вологды 18 августа 2015 года ИП Смирнову как собственнику здания, было выдано разрешение на реконструкцию данного нежилого помещения № 35-24-178-2015. Однако, 26 июля 2018 года приказом Комитета № 249-о здание включено в перечень выявленных объектов культурного наследия памятник архитектуры «Здание городской богадельни и первой городской амбулатории XVIII в», о чем ИП Смирнов уведомлен, - сообщает пресс-служба арбитражного суда.

Внеплановая проверка в здании богадельни показала, что на объекте имеется свежая кирпичная кладка. Повторная проверка установила, что на объекте проведены новые работы: по всему периметру здания выполнена надстройка из красного кирпича.

- Довод ответчика о наличии действующего разрешения на реконструкцию объекта, выданного департаментом градостроительства и инфраструктуры администрации города Вологды в 2015 году судом был отклонён, поскольку такое разрешение выдавалось до выявления и включения объекта в реестр объектов культурного наследия, - сообщает пресс-служба суда.

В итоге суд решил удовлетворить иск Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области и запретить индивидуальному предпринимателю ведение строительных и (или) земляных работ на объекте культурного наследия.

Напомним, в 2015 году муниципальное здание приобрело ЗАО "Агрофирма имени Павлова". Гендиректор фирмы - бывший депутат областного заксобрания, экс-глава администрации Никольского района Геннадий Горбунов. По словам градозащитников, он планировал построить там двухэтажное административное здание. Исторический дом начали разрушать.

Август 2018 года. Фото: vk.com/realvologda

Полностью разрушить исторический дом тогда помешали градозащитники. Они обратились в Комитет по охране объектов культурного наследия, после чего дом был признан "объектом, обладающим признаками ОКН". Это значит, что его нельзя сносить, менять исторический облик и реконструировать без согласования с Комитетом.

Следующие два года работы не проводились. А в 2017 году его приобрел бизнесмен Игорь Смирнов, известный вологжанам по многочисленным нарушениям при работах на памятниках архитектуры.

В начале 2018 года выяснилось, что областная прокуратура в период, когда ее возглавлял Сергей Хлопушин, отменила приказ Комитета о выявлении амбулатории в качестве памятника. В апреле 2018 года строители из стран ближнего зарубежья начали долбить историческое здание молотками.

Когда градозащитники попытались с помощью полиции и Комитета по охране ОКН остановить работы, они узнали, что разрешения на строительство у Игоря Смирнова нет:

- Оно было выдано Евгением Шулеповым «Агрофирме им. Павлова» на 10 лет. У нас есть основания считать, что выдавать разрешения на такой срок противоречит закону. Кроме того, Игорь Смирнов не может пользоваться разрешением, выданным другой фирме, - пояснила координатор градозащитного движения «Настоящая Вологда» Ольга Смирнова.

Весной 2018 года градозащитники снова подали в Комитет по охране ОКН заявление о признании амбулатории выявленным ОКН. 27 июля был принят соответствующий приказ. Он был направлен в том числе и собственнику дома Игорю Смирнову.

Активисты направили в Комитет, полицию и прокуратуру заявления с требованием заставить бизнесмена прекратить незаконные работы и заняться сохранением, а не изменением здания, как того требует законодательство.