В сети появилась петиция с требованием наказать директора "Презентационно-сервисного центра" за растрату бюджетных средств

На сайте change.org собирают подписи под петицией с требованием привлечь к ответственности директора "Презентационно-сервисного центра" Вологодской области Ирину Серову и начальника департамента финансов регионального правительства Валентину Артамонову. Авторы петиции утверждают, что по вине чиновниц бюджет потеряет более миллиона рублей.

Речь идет о деньгах, которые областные власти должны выплатить вологодской компании «Шалаевский и партнеры». Напомним, спор между фирмой и "Презентационно-сервисным центром", размещающим многомиллионные контракты на проведение выставок для регионального правительства, длится с 2017 года.

Как ранее сообщал Newsvo, в 2017 фирма провела по заказу «ПСЦ» мероприятия для выставки «Золотая осень», однако тот отказался их оплачивать. Фирме пришлось обращаться в суд, разбирательства длились более года.

Сотрудники фирмы доказали, что выполнили все условия контракта. 5 октября 2018 года Арбитражный суд Вологодской области вынес решение о взыскании с «Презентационно-сервисного центра» 2 776 164 рублей 10 копеек. Уже тогда более 200 тысяч рублей из общей суммы составили пени и проценты, но сейчас из-за нежелания "ПСЦ" оплачивать контракт вовремя бюджет области может потерять еще больше денег.

В решении суда сказано, что при недостаточности денежных средств деньги могут быть взысканы в порядке субсидиарной ответственности с Вологодской области в лице правительства Вологодской области за счет казны Вологодской области.

Однако областное правительство и департамент финансов отказались выплачивать деньги в порядке субсидиарной ответственности. В четырнадцатый арбитражный апелляционный суд 16 ноября 2018 года поступила жалоба «Презентационно-сервисного центра» на решение Арбитражного суда Вологодской области от 12 октября 2018 года. За день до этого апелляционная жалоба также поступила от департамента финансов Вологодской области и правительства Вологодской области. 21 ноября жалобы были оставлены без движения до 3 декабря 2018 года.

- Суд принял решение о совместном их рассмотрении, – пояснила Newsvo председатель суда Анжела Потеева.

15 января представители фирмы и госструктур снова встретились в суде. "Презентационно-сервисный центр" просил изменить решение Арбитражного суда и уменьшить сумму в части неустоек и взысканий более чем в два раза. В ходе почти часа разбирательств 14-й арбитражный апелляционный суд отказал "ПСЦ", правительству и департаменту в удовлетворении жалоб. Фирма "Шалаевский и партнеры" выиграла суд, поскольку доказала, что услуги по проведению выставки «Золотая осень» и презентации Вологодской области в представительстве в Москве были оказаны в полном объеме.

В результате затянувшихся судебных разбирательств первоначальная сумма денежных обязательств «ПСЦ» увеличилась с 2,5 до 3,5 миллионов. Набежавшие проценты за несвоевременную оплату, госпошлины и прочие судебные издержки обернулись для бюджета дополнительным миллионом рублей. При этом во время судебных разбирательств «ПСЦ» объявил аукционов более чем на 90 миллионов рублей, большая часть которых идет на закупку полиграфической и сувенирной продукции, а также на обслуживание мероприятий областного правительства.

- Остановить «Презентационно-сервисный центр» не может даже губернатор области. Еще прошлым летом Олег Кувшинников объявил об «упразднении» организации к 1 сентября 2018 года. На сегодняшний день ПСЦ продолжает работать и интенсивно осваивать бюджетные средства, - говорится в петиции.

Авторы петиции требуют, чтобы Ирина Серова и Валентина Артамонова покрыли судебные расходы из личных средств, а не из средств бюджета.