"Презентационно-сервисный центр" в Вологде проиграл очередной суд фирме «Шалаевский и партнеры»

15 января арбитражный суд встал на сторону фирмы «Шалаевский и партнеры», которая уже не первый год судится с казенным учреждением Вологодской области "Презентационно-сервисный центр". Напомним, "ПСЦ" отказывается платить компании деньги за проведение выставки «Золотая осень» и презентации Вологодской области в представительстве в Москве.

При этом казенное учреждение заручилось поддержкой правительства и департамента финансов Вологодской области. Дружная компания чиновников снова пыталась оставить коммерческую фирму без денег, однако снова проиграла. Подробно об этой истории Newsvo писал в январе 2018 года.

В 2017 фирма провела по заказу "ПСЦ" мероприятия для выставки «Золотая осень», однако тот отказался их оплачивать. Фирме пришлось обращаться в суд, разбирательства длились более года..

Сотрудники фирмы доказали, что выполнили все условия контракта. 5 октября 2018 года Арбитражный суд Вологодской области вынес решение о взыскании с «Презентационно-сервисного центра» 2 776 164 рублей 10 копеек. Из них более 200 тысяч рублей составили пени и проценты, то есть из-за нежелания "ПСЦ" оплачивать контракт вовремя бюджет области может потерять еще больше денег.

В решении суда сказано, что при недостаточности денежных средств деньги могут быть взысканы в порядке субсидиарной ответственности с Вологодской области в лице правительства Вологодской области за счет казны Вологодской области.

Но на этом Презентационно-сервисный центр не успокоился. Более того, к нему присоединились областное правительство и департамент финансов - они отказались выплачивать деньги в порядке субсидиарной ответственности.

В четырнадцатый арбитражный апелляционный суд 16 ноября поступила жалоба «Презентационно-сервисного центра» на решение Арбитражного суда Вологодской области от 12 октября 2018 года. За день до этого апелляционная жалоба также поступила от департамента финансов Вологодской области и правительства Вологодской области. 21 ноября жалобы были оставлены без движения до 3 декабря 2018 года.

- Суд принял решение о совместном их рассмотрении, – пояснила Newsvo председатель суда Анжела Потеева.

15 января представители фирмы и госструктур снова встретились в суде. "Презентационно-сервисный центр" просил изменить решение Арбитражного суда и уменьшить сумму в части неустоек и взысканий более чем в два раза.

"Презентационно-сервисные центр" настаивал на том, что услуги не были оказаны - теперь уже частично. Так, например им не понравилась «актуализация контента», о котором в техническом задании ничего не было сказано. Их доводы поддержал департамент финансов Вологодской области и правительство. При этом они просили суд полностью отменить решение суда первой инстанции.

В ходе почти часа разбирательств 14-й арбитражный апелляционный суд отказал "ПСЦ", правительству и департаменту в удовлетворении жалоб. Фирма "Шалаевский и партнеры" выиграла суд, поскольку доказала, что услуги по проведению выставки «Золотая осень» и презентации Вологодской области в представительстве в Москве были оказаны в полном объеме.