Территориальный фонд ОМС Вологодской области купил еще один автомобиль

13.03.2019 [Общество]

Территориальный фонд ОМС Вологодской области купил еще один автомобиль. Контракт на поставку машины стоимостью 1 494 333,33 рубля был заключен 12 марта с  ООО «РОЛЬФ Эстейт» из Санкт-Петербурга, заявка которого была единственной на аукционе.

Судя по характеристикам авто, это «FORD MONDEO».

Напомним, в прошлом году Территориальный фонд ОМС Вологодской области, в задачи которого входит финансовое обеспечение прав граждан на медицинскую помощь, уже "отличился" закупками недешевых автомобилей. В сентябре был куплен FORD FOCUS за 1 147 993 рубля (поставщик - ООО «Форд Соллерс Холдинг»., а в октябре - FORD MONDEO за 1 494 333,33 рубля. Последний также купили у ООО «РОЛЬФ Эстейт», который был единственным участником аукциона.

Добавим, что в структуре территориального фонда ОМС Вологодской области произошли изменения. В частности, вместо двух отделов - общего и правового обеспечения - был создан отдел правового, кадрового и организационного обеспечения. По данным Newsvo, и.о. начальника этого отдела был назначен человек из прокуратуры Орла. При этом нескольких сотрудников фонда ОМС сокращают.

12 марта на Newsvo вышла статья о сокращении финансирования из фонда ОМС для диабет-центра в Вологде - теперь там перестали делать бесплатные анализы.

Тэги: ОМС, автомобили

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