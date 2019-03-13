Стоимость обновления очистных сооружений водопровода Вологды в 2019 году увеличилась со 128 до 211 млн рублей

В Вологде объявили аукцион по поиску подрядчика на реконструкцию реагентного хозяйства на очистных сооружениях водопровода. По данным сайта госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта – 211, 36 млн рублей. Из областного бюджета на эти цели выделили 32 млн рублей, из городского - 21 млн рублей, остальное – федеральные средства. Ранее на эти цели собирались потратить 128 млн рублей.

Проект реконструкции разрабатывало ОАО «Вологодский трест инженерно-строительных изысканий». Работы фирма выполнила в 2018 году за 3,496 млн рублей. Позже из городского бюджета было потрачено еще 232 тысячи рублей, чтобы этот проект прошел госэкспертизу и был признан экономически обоснованным.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, проектом реконструкции предусмотрена замена дозирующего оборудования, ремонт емкостей-хранилищ для реагентов, расходных и баков приготовления реагентов, а также установка дополнительного оборудования для водоподготовки путем углевания, преаммонизации и стабилизации воды. При этом, помимо монтажных, потребуются значительные общестроительные работы - заливка фундаментов для оборудования, ремонт полов.

- По условиям, все работы должны быть завершены до 1 декабря 2019 года. Это позволит снизить содержание алюминия и хлорорганики в воде и повысит её качество, - сказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

После ремонта будут применяться те же реагенты, которые используют сейчас - это сульфат алюминия и полиакриламид. Дополнительно для обеззараживания воды сейчас применяется хлор, на выходе вода обеззараживается с помощью ультрафиолета. Как отмечают чиновники, с вводом нового оборудования в эксплуатацию повысится надежность работы реагентного хозяйства, снизятся затраты на его эксплуатацию.

Аукцион по выбору подрядчика на реконструкцию пройдет 25 марта, заявки принимаются до 21 марта.

Напомним, в апреле 2018 года глава региона Олег Кувшинников говорил, что на реконструкцию реагентного хозяйства очистных сооружений Вологды в 2019 году понадобится 128 млн рублей. В Вологдагорводоканале рассказывали, на что их потратят.

Еще 377 988 рублей будет потрачено на оказание услуг по техническому обслуживанию установок по очистке воды с заменой расходных материалов в зданиях, где работают чиновники областного правительства в Вологде, а также в коттеджном комплексе Маурино (ред. - там находится недвижимое имущество правительства области, которое в народе называют «дачей губернатора»). Эти услуги поставляются ежегодно. В 2019 году эти работы будет выполнять Андрей Гулин - его заявка на аукционе была единственной.

История вопроса

Напомним, в декабре 2002 года Вологда получила кредит 1,5 млн долларов в Европейском банке реконструкции и развития на реконструкцию очистных сооружений. Что стало с этими деньгами, раз потребность в реконструкции так и осталась?

А в октябре 2005 года в правительстве Вологодской области был подписан протокол о намерениях, согласно которому этот же банк должен был выделить "Вологдагорводоканалу" кредит 10 млн евро сроком на 15 лет - на них нужно было построить четвертый блок очистных сооружений и дополнительные емкости для чистой воды, а также отремонтировать водопроводные сети.

В 2006 году депутаты Гордумы говорили, что Вологда будет обеспечена качественной питьевой водой к 2009 году.

В апреле 2010 года в администрации Вологды было подписано очередное соглашение между предприятием «Вологдагорводоканал» и Европейским банком реконструкции и развития. Согласно нему, природоохранный фонд «Северное измерение» выделил вологодскому водоканалу 180 млн рублей. Ранее у Европейского банка был взят кредит на 367 млн рублей на восстановление очистных сооружений водопровода. Как тогда сказал директор "Вологдагорводоканала" Михаил Елюков, на кредитные деньги они "приведут в соответствие мировым стандартам воду на входе, а благодаря гранту — сбросы на выходе».