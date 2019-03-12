«Вологда-Чеваката» дважды обыграла «УГМК-Юниор» из Екатеринбурга

12.03.2019 [Спорт]
«Вологда-Чеваката» дважды обыграла «УГМК-Юниор» из Екатеринбурга

«Вологда-Чеваката» дважды обыграла «УГМК-Юниор» в Регулярном чемпионате баскетбольной Суперлиги 1. Игры прошли в минувшие выходные в Екатеринбурге.

В первом матче вологжанки ушли на большой перерыв с минимальным преимуществом 30:29. Во второй половине игры «Чевакате» удалось оторваться в счёте, благодаря чему команда добилась уверенной победы 80:55. Дабл-дабл, 10 очков и 10 подборов у вологжанок в этом матче оформила Ирина Мукатаева.

Во второй игре вологодская команда уступала на протяжении трех четвертей, а в заключительной десятиминутке всё решилось на последних секундах матча. Анна Арестенок точно отправила трехочковый бросок в корзину хозяек и принесла победу «Чевакате» 76:75.

Благодаря этим победам вологжанки поднялись на четвертую строчку турнирной таблицы Суперлиги 1. В заключительном туре Регулярного чемпионата «Вологда-Чеваката» сыграет в Омске против «Нефтяника».

Тэги: баскетбол
Фото: vk.com/chevakata.vologda

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