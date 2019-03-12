Вынесен приговор заключенному, который до смерти избил осужденного за взятки врача Бюро МСЭ из Вологды

12.03.2019 [Происшествия]

В Устюжне вынесли приговор по делу о гибели в колонии 53-летнего Алексея Ломжева, который работал неврологом и был осужден в рамках в рамках расследования по делу о врачах-взяточниках в Вологодском филиале бюро медико-социальной экспертизы. Напомним, инцидент произошел в ИК №20 в ночь с 24 на 25 января 2018 года. В то время ни региональное следственное управление, ни УФСИН не сообщили, что убитым был врач Бюро МСЭ, осужденный за взятки.

Судом и следствием было установлено, что удары пострадавшему нанес другой осужденный. Он наносил множественные удары деревянной палкой по его телу и конечностям, после чего вывел его в неотапливаемое помещение, где последний пребывал несколько часов. Пострадавшего обнаружили только утром, спасти его не удалось. Почему за все это время пропажу заключенного никто не заметил, в сообщении Устюженском межрайонном следственном отделе СКР не поясняется. 

- В колонии имеется швейное производство, на котором осужденные трудятся в несколько смен. Во время работы вечерней смены среди осужденных произошел конфликт с участием пострадавшего. Через некоторое время после случившегося, во время обхода производственной зоны, сотрудники колонии обнаружили пострадавшего, лежащего на полу столовой без сознания. Его сразу же доставили в местную медицинскую часть. Медицинский осмотр показал необходимость экстренной госпитализации  пострадавшего в устюженскую районную больницу, что сразу же было сделано. К сожалению, несмотря на все предпринятые усилия, осужденный в больнице скончался, - рассказала Newsvo в январе 2018 года начальник пресс-службы УФСИН России по Вологодской области Инна Македонская.

Как отмечают в Устюженском межрайонном следственном отделе СКР, данное преступление имело достаточно широкий общественный резонанс. Погибший Алексей Ломжев ранее возглавлял Бюро медикосоциальной экспертизы и был осужден в 2016 году к  8,5 годам исправительной колонии общего режима. Ломжев был признан виновным в 69 фактах получения взяток, мошенничестве, 19 фактах злоупотребления должностными полномочиями, превышении должностных полномочий и 20 фактах служебного подлога. В период с 2005 года по 2013 год врач выдавал справки об инвалидности без надлежащего медицинского освидетельствования.

Ломжеву оставалось отбыть одну треть срока наказания, и он имел все шансы освободиться из колонии условно-досрочно, если бы дожил до февраля 2018 года.

За совершенное преступление суд назначил избившему до смерти заключенного врача наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы. Кроме того, судом в пользу потерпевших удовлетворен гражданский иск в размере 1 000 000 рублей, собщают в Устюженском межрайонном следственном отделе СКР.

После вступления приговора в законную силу осужденный будет направлен для дальнейшего отбытия наказания в колонию строгого режима.

Тэги: МСЭ, колонии, убийство
Сюжет: врачи-взяточники

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