Новый морг в Вологде будут строить через дорогу от областной детской больницы?

11.03.2019 [Общество]

Два ответа правительства Вологодской области о местоположении нового морга, которые в разное время дали на запрос Newsvo и на онлайн-обращение Евгения Доможирова, противоречат другу другу. В ответе, полученном Newsvo 27 декабря, говорилось, что участок на Пошехонском шоссе через дорогу от областной детской больницы не рассматривается для строительства. Однако в ответе, который дали Евгению Доможирову в середине февраля, указан... именно этот участок.

Жители Вологды выражают в соцсети свою обеспокоенность местоположением морга недалеко от областной детской больницы.

- Дорогие чиновники! Перед тем, как принять окончательное решение о строительстве морга, придите в детскую онкогематологию, и пообщайтесь с маленькими пациентами! Посмотрите с ними в окно! Откажитесь строить морг напротив детской больницы! Мы, жители города, просим вас об этом, - пишет вологжанка Ольга Веревкина.

Вопрос, действительно ли для морга выбрано место напротив (через дорогу) областной детской больницы, Newsvo в декабре 2018 года адресовал пресс-службе правительства Вологодской области.

- Программа развития здравоохранения области подразумевает концентрацию медицинской службы на Пошехонском шоссе, в том числе, размещение патологоанатомической службы. (…) В настоящий момент рассматривается несколько участков для размещения объекта. Окончательное решение будет принято в 2019 году. Территория, указанная в вопросе, в этом перечне не фигурирует, - говорится в ответе на наш запрос.

Скриншот ответа на вопрос Newsvo из областного правительства.

Однако в более позднем ответе, адресованном Евгению Доможирову, говорится, что прорабатывается вопрос о строительстве морга на участке с кадастровым номером 35:24:0402012:1. На карте он расположен как раз напротив областной детской больницы.

Скриншот с публичной кадастровой карты

Напомним, в ноябре 2017 года глава региона Олег Кувшинников заявил, что в Вологде к 2019 году будет построен новый морг на Советском проспекте. Согласно проекту, это большой ритуальный комплекс с прощальным залом и «единым окном», в котором люди могут получить все необходимые документы. Здесь же разместится патологоанатомическое отделение с экспертными лабораториями. Стоимость комплекса, как заявлялось, составит около 216 миллионов рублей. При этом строительство первой очереди, общей стоимостью 78 млн рублей, планировали начать уже в 2018 году. В конце 2017 года Олег Кувшинников дал поручение вынести вопрос со строительством морга на градостроительный совет, и затем начать проводить конкурсные процедуры.

- Правительство области готово было выделить земельный участок, а частный инвестор построить за свой счет здание, в котором выделить на безвозмездной основе площади под морг. Однако, в процессе согласования проекта инвестор отказался от его продолжения. Таким образом возникла необходимость найти иной вариант решения проблемы. В настоящий момент подготовлен план мероприятий по реализации проекта по привлечению инвестиций в строительство зданий со стороны бюджета Вологды и средств МУП «Ритуал». Правительство области региона предоставит под эти цели земельный участок, - сообщили Newsvo в пресс-службе областного правительства в ответ на наш запрос в декабре.

Согласно «дорожной карте», начать строить морг планируют в 2019 году. Поиск подрядчика должна провести администрация Вологды.

Тэги: морги, услуги

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