Уральские журналисты спросили Госдуму, как освещать Пасху в свете принятого закона о фейковых новостях

Журналисты ИА "ТочкаНьюс" из Свердловской области направили запрос председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину, касающийся деталей освещения новостей о Пасхе в свете принятого Госдумой закона о наказании за распространение фейковых новостей в интернете.

- Государственная Дума РФ приняла Закон о фейковых новостях, теперь депутатам предстоит определиться с воскрешением Христа – фейк ли это или это было на самом деле? - пишет издание.

- Спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину теперь официально предстоит ответить на вопрос: «Христос воскрес» или всё-таки нет? Надеемся, что депутаты Госдумы РФ смогут доказать воскрешение Христа, или это будет фейком опять же с их позиции, - отмечают журналисты.

Напомним, что закон о наказании за фейковые новости был принят Госдумой 7 марта. Под фейковыми новостями в тексте закона понимается недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений и создающая угрозу безопасности.