В Вологде затоптали на сугробе слово "Навальный", а снег так и не убрали

Лайфхаком жителей других городов, где на сугробах, которые не убирают местные коммунальные службы, пишут слово "Навальный", решил воспользоваться один из вологжан. Однако в Вологде этот способ заставить ответственных за это лиц выполнять свои обязанности не сработал - надпись попросту затоптали ногами, а сугроб так и остался.

4 марта на перекрестке улиц Некрасова и Комсомольская прямо на тротуаре перед пешеходным переходом "вырос" огромный сугроб. Отметим, что здесь переходят дорогу, в частности, дети из школы № 13 и детского сада № 25, а куча снега частично закрывает вид на дорогу, а, соответственно, и на транспорт. Сугроб стоит на муниципальной территории.

Видя бездействие ответственных лиц, житель Вологды Кирилл Шелепин решил привлечь внимание к этому нарушению (ред. - снег должен вывозиться, а не "складироваться" в сугробы). Он позвонил в ГИБДД, приехавшие сотруднии зафиксировали, что высота сугроба - 150 см при максимально допустимых 50 см. Они составлии "акт недостатков в содержании улично-дорожной сети", и на этом их работа закончилась.

- В период с 4 по 5 марта кто-то сделал потуги по уборке снега, но вместо полноценной уборки ковшом трактора, снег частично спехнули в сторону, - рассказал Кирилл.

Более ответственно к проблеме отнеслись дорожные инспекторы ГИБДД Алесей Иванов и Евгений Димов.

- По результату замеров они пообещали составить протокол по статье 12.34 КоАП РФ на юридическое лицо за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений. Штраф от 200 до 300 000 рублей. В разговоре сотрудники сообщили, что, несмотря на составление нескольких протоколов по статье 12.34 КоАП РФ, наш суд объединяет материалы в одно делопроизводство. Если бы за каждый такой факт нарушений выписывали бы штраф до 300 000 рублей, мы бы с вами забыли про сугробы, - говорит Кирилл.





Между тем в течение дня сугроб так и не убрали. После этого на куче снега появилась надпись "Навальный". Здесь нужно пояснить, что когда в других российских городах это слово писали на снегу баллончиком с краской, снег оперативно убирали.

В Вологде не сработал даже такой способ - в течение часа надпись оперативно затоптали ногами. Отметим, что рядом с сугробом находится здание Следственного управления Следственного комитета РФ по Вологодской области на улице Комсомольской.

Добавим, что 26 февраля на публичном отчете мэра Вологды Кирилл Шелепин задал и.о. начальника департамента городского хозяйства Андрею Макаровскому вопрос относительно соблюдения безопасности дорожного движения при уборке снега в городе.

- Вопрос звучал так: "В какие сроки Вы заставите компанию «Магистраль (подрядчика который убирает наши дороги) не создавать снежные отвалы, угрожающие жизни пешеходов перед пешеходными переходами. Высотой они порой 1,5 метра. Максимальная высота 50 см". Я акцентировал внимание на то, что в ГОСТе и контракте [с "Магистралью"] четко прописаны допустимые параметры снежных отвалов.

А вот каким был ответ Андрея Макаровского:

- Подрядчик должен убирать места пешеходных переходов, остановок и вообще улично дорожную сеть в течение 6 часов. Никто требования ГОСТа не отменял на сегодняшний день, он обязан формировать отвалы соответственно в определенных расстояний от данных элементов улично дорожной сети. Штрафные санкции никто не отменял.

Про привлечение к ответственности "Магистрали" чиновник так и не ответил.

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