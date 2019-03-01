Само не тает: жителям Вологды приходится расчищать дворы от снега трактором за свой счет

Евгения Сибирцева

Житель Вологды сам нашел трактор и расчистил корт возле дома, чтобы провести соревнования по мини-футболу - ответственные за благоустройство площадки остались в стороне от проблемы. К такому же методу - трактору - пришлось прибегнуть жителям Набережной VI Армии, где не чистят двор и муниципальную дорогу. Поддержку городской администрации и депутатов вологжанам получить не удалось. Весь февраль Вологда утопала в снегу, который сейчас превратился в черные завалы. Впрочем, ничего нового - такая же картина наблюдалась в городе прошлой зимой. Принцип "само растает" давно стал девизом служб, занимающихся уборкой снега в Вологде. А депутат заксобрания Марина Денисова даже предложила жителям помочь администрации города и делать все самим.

"Пообещал, что придут и почистят, но так никто и не пришел"

Вологжанин нашел трактор и расчистил снег на корте, чтобы провести во дворе соревнования по футболу. Мужчина обращался за помощью к депутату гордумы и в администрацию, но ему так и не помогли.

Вопрос, когда будут в городе чиститься корты, он задал во время публичного отчета городской администрации.

- Я представляю ТОС «Проспект Победы». Есть у нас площадка, корт, закреплен за какой-то организацией. Попросили почистить корт, чтобы провести соревнования по мини-футболу 23 февраля. Новожилов (ред. - депутат гордумы от "Единой России") пообещал, что придут и почистят, но так никто и не пришел. Своими силами я нашел трактор, вычистил корт полностью. Провел соревнования. Скажите, корты будут чиститься в нашем городе? - Спасибо за вопрос! А где Новожилов? Новожилов, встать! Нет Новожилова, не с кого спросить, - сказал в ответ мэр Вологды Сергей Воропанов.

В итоге вопрос переадресовали начальнику управления физкультуры Дмитрию Жиобакасу:

- Это вопрос по проспекту Победы, 66, ко мне обращался депутат, которого, к сожалению, сейчас здесь нет. У него своя версия, у вас своя версия, у меня своя. - Версии у всех свои, а работает один, как всегда. Дмитрий Павлович, прошу учесть на будущее, если есть инициатива у жителей нашего города, просьба помочь почистить корты, то совместно с департаментом городского хозяйства такие вопросы по горизонтали отрабатывать тогда и давать возможность людям проводить соревнования, - подвел итог мэр Сергей Воропанов. - Я предлагаю истину найти втроем: встретиться и обсудить, - сказал Дмитрий Жиобакас.

После этого слово попросила депутат законодательного собрания Вологодской области от "Единой России" Марина Денисова. Она предложила жителям... самим чистить город от снега, а не требовать это с чиновников:

- Уважаемые вологжане! У меня предложение. Во-первых, давайте-ка все вместе помогать нашему городу, администрации нашего города, мэру. Для этого есть очень хорошие примеры: школа №25, Лукьяново. Не дожидаясь никакой поддержки, поддержка уже потом была оказана, родительский комитет, совет отцов, директор школы собрались все вместе, собрали ребятишек. Отцы вместе с сыновьями, с дочерьми вычистили все, что нужно было, и расчистили пространство. И вот это самое дорогое, что есть! Я вспоминаю своего папу – на санках он возил воду, чтобы вместе с ребятишками залить каток. И то же самое делают сейчас неравнодушные родители! Вот тогда у нас не будет и трагических происшествий, когда все мы будем вместе. Мы вологжане, мы способны своим примером сподвигнуть на подвиги нашу молодежь, наших ребят. Давайте все это делать вместе, а не требовать с администрации города!

Отметим, что депутат Владимир Новожилов после расчистки корта радостно отчитался на своей странице в соцсети "ВKонтакте" о прошедшем на нем 23 февраля турнире по мини-футболу:

"Там только жильцы одного дома ездят, вот они пусть и чистят"

Это уже не первый случай, когда жителям Вологды из-за бездействия чиновников и фирм, отвечающих за уборку, приходится самим нанимать для уборки снега трактор. Так, аналогичная ситуация сложилась в феврале на улице Новоархангельской - там не чистят от снега дорогу, за уборку которой отвечает город.

Более того, в администрации города жителям ответили, что они сами должны убирать там снег, а чтобы "узаконить" это переложение обязанностей, предложили... передать дорогу жителям:

- 2 февраля обратились в департамент городского хозяйства Вологды по поводу никогда не чищенной зимой 2019 дороги к дому по ул. Набережной VI Армии, 9, ведущей от Новоархангельского шоссе (территория муниципальная), обещали разобраться, но за 5 дней всё стало только хуже. Обратились 7 февраля повторно к исполняющему обязанности начальника департамента городского хозяйства Макаровскому А.А. и... получили такой вот ответ: "Там только жильцы одного дома ездят, вот они пусть и чистят. А что земля муниципальная, так пусть приходят - мы им её передадим". Ой... А тем временем, будем наблюдать, как женщины и девушки падают, пытаясь протащить здесь коляски, как ломают бабки и дедки шейку бедра, и ждать, когда в этой колее встретятся застрявший седан и карета скорой помощи, летящая на срочный вызов (надеюсь, не ко мне!), - пишет один из жителей.

Не менее оригинально по поводу ответственности за уборку снега на этой дороге Андрей Макаровский высказался в телефонном разговоре с другим вологжанином, который хотел помочь жителям дома на ул. Набережной VI Армии, 9. Чиновник признал, что дорога муниципальная, но сказал, что "с моральной точки зрения" ее должна очищать от снега... управляющая компания, так как все загорожено воротами, и технике "Магистрали" не проехать.

Почему территория, которая "с моральной точки зрения" должна быть подведомственна УК, оказалась во владении администрации города, Андрей Макаровский пояснить не смог, что, впрочем, понятно, поскольку кадастровая карта для этого участка формировалась давно и без его участия. Однако непонятным остается то, почему заложниками "странного" разграничения участков земли в городе стали жители, которые теперь "тонут" в снегу вместе с детскими колясками.

Фото жителей.

На вопрос, что теперь им делать, чтобы иметь возможность ходить по дороге, Андрей Макаровский посоветовал нанять трактор, который стоит 1500 рублей в час, и вычистить все.

Именно это и сделали жители, отчаявшись получить помощь администрации города - вызвали трактор и почистили и двор, за который отвечает УК, и проезд, который является муниципальной территорией:

"За зиму ни разу не чистился!"

Судя по комментариям жителям в соцсети этой зимой, чистить улицы в Вологде лучше не стали. Видимо, штрафы, наложенные на "Магистраль" и управляющие компании в прошлом году, не соответствовали объему неубраyного снега и явно не "отяготили" фирмы. Иначе как можно объяснить тот факт, что в январе и феврале группы в "ВКонтакте" были "завалены" жалобами вологжан на уборку снега? Почти все они сопровождались фотографиями.

Это лишь малая часть подобных постов. Кроме того, снег иногда вывозят не за город, как положено, а вываливают прямо у дорог:

Отметим, что в центре города этой зимой снег, как и прошлой зимой, также убирали крайне редко и практически не вывозили, судя по снежным завалам, неделями "украшающим" улицы Предтеченскую, Мира и другие (см. фото в галере).

В частности, на улице Предтеченской снег, сгребенный в огромные кучи на обочине, лежит уже несколько недель. Во время оттепели эти завалы уже успели почернеть.

Сегодня эти кучи снова запорошило белым снегом. "Магистраль" делает вид, что этих завалов нет, а департамент городского хозяйства, контролирующий уборку, делает вид, что все убрано. Отметим, что этому департаменту, как и другим, во время отчета мэра Вологды за 2018 год поставили положительную оценку за работу.

По традиции, отдельного внимания заслуживает территория возле гостиницы "Ария", где каждую зиму игнорируются правила уборки и вывоза снега. С парковки возле гостиницы снег сгребается в кучу и не вывозится. На него начинают обращать внимание спустя несколько дней после обращения в группу "Вологда в порядке".

Такой была куча на момент обращения в феврале (до этого ее не убирали неделями):

Спустя несколько дней кучу убрали. Результат уборки выглядит так: