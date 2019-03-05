Антон Мусихин уволился из администрации Вологды

Обвиняемый в мошенничестве и превышении полномочий заммэра Вологды Антон Мусихин уволился из городской администрации по собственному желанию. Об этом Newsvo сообщили в администрации города:

- 28 февраля Антон Мусихин был уволен по собственному желанию (ред. - вопрос о том, уволился ли Антон Мусихин, мы задали пресс-службе администрации Вологды 4 марта, ответ был получен 5 марта).

27 февраля 2019 года Вологодский городской суд изменил чиновнику меру пресечения с домашнего ареста на «запрет определенных действий». В частности, Антону Мусихину нельзя выходить из дома в период с 22 до 6 часов, находиться в зданиях городской администрации, областного правительства, «Вологдагорводоканала». Кроме того, ему запретили пользоваться телефоном и интернетом, если того не потребуют экстренные случаи.

Напомним, Антон Мусихин первоначально обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ. Однако 22 февраля 2019 года 285 статью заменили на 286 (превышение полномочий). Речь идет о деле о так называемом хищении при строительстве развязки в створе Белозерского шоссе.

Антон Мусихин был взят под стражу 18 июля 2018 года. Срок его содержания под стражей был продлен Вологодским городским судом 30 августа и 29 ноября 2018 года, а 11 января 2019 года мера пресечения Мусихину была изменена на домашний арест.

Однако до сих пор непонятно, в чем конкретно обвиняют Антона Мусихина (ред. - были озвучены только статьи УК РФ, но не детализированы предполагаемые действия чиновника). В администрации города комментировать его арест отказывались.

Напомним, развязку в створе Белозерского шоссе возводили в 2011-16 гг. Работы по строительству виадука были завершены в июне 2016 года. В марте 2017 года сообщалось, что возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое группой лиц в особо крупном размере». Фирма Анатолия Бутусова "СК "Север" выполняла по контракту часть работ на развязке. Спустя год после окончания строительства, в 2017 году, его внезапно обвинили в мошенничестве, хотя до сих пор не доказано, что фирма присвоила какие-либо деньги.

При этом Антон Мусихин возглавляет департамент городского хозяйства только с июля 2016 года. До этого он был заместителем главы Вологды по вопросам городской инфраструктуры. В тот период, когда строилась развязка, главой города был Евгений Шулепов, его заместителем и начальником департамента городского хозяйства - Алексей Осокин, а первым заместителем начальника департамента городского хозяйства - Евгений Соколов.