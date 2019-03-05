Девочка, выпавшая из окна школы в Череповецком районе, в тот день не училась

Девочка, выпавшая из окна школы в Ботово, рассказала следователю, что открыла его, чтобы подышать свежим воздухом. После этого, по словам школьницы, у нее закружилась голова, и в итоге она якобы выпала наружу. При этом девочка была в этот день на больничном, но пришла в школу, чтобы посмотреть расписание. История выглядит странной, но пока у следователей есть только рассказ самой школьницы.

Напомним, инцидент произошел в школе деревни в Череповецком районе вчера, 4 марта. Около 13.30 из окна на третьем этаже выпала 15-летняя школьница. Девочка получила компрессионный перелом позвоночника и сейчас находится в больнице. По факту происшествия региональное управление следственного комитета проводит проверку.

- Учителю, которого девочка встретила в школе, она рассказала, что находится на больничном и пришла в школу, чтобы посмотреть расписание. Затем прошла в туалет в верхней одежде, почувствовала, что очень жарко, открыла окно, чтобы подышать свежим воздухом. После этого, по словам девочки, у нее закружилась голова, и она вывалилась. Это предварительная информация, которую сама девочка сообщила следователю. Проводится проверка, - рассказали Newsvoв СУ СК РФ по Вологодской области.

Сообщается, что в ходе проверки также будет оценена деятельность должностных лиц образовательного учреждения.

Отметим, что расписание уроков должно быть в электронных дневниках, поэтому непонятно, зачем девочка пришла смотреть его в школу. Кроме того, его можно было узнать, позвонив одноклассникам.