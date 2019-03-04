В деревне Ботово Череповецкого района девочка выпала из окна школы

04.03.2019 [Происшествия]
В деревне Ботово Череповецкого района девочка выпала из окна школы

В школе деревни Ботово в Череповецком районе девочка 2003 г.р. выпала из окна третьего этажа. Инцидент произошел сегодня днем, сообщили Newsvo в пресс-службе областного УМВД.

Школьница с травмами была доставлена в больницу.

Почему окно было открыто и что именно произошло, не известно. На месте работают полицейские, по факту травмирования ребенка начата проверка.

Тэги: школы, дети, ЧП
Фото из группы "Наше Ботово"

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