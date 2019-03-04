Из-за миграции население Вологды в 2018 году уменьшилось на тысячу человек

Из-за миграции население Вологды в прошлом году уменьшилось на тысячу человек. По данным городской администрации, в прошлом году из города уехали около семи тысяч человек, а приехали шесть тысяч.

- С чем это связано? Я бы разделила отток на две категории. Первое – это уезжают наши дети. И дети наши уезжают в крупные города – Москва, Санкт-Петербург, в этом году присоединился Архангельск. Вторая категория людей – это те, кто строят индивидуальные дома в Вологодском районе и близлежащих районах и переезжают туда жить. То есть идет перерегистрация. Здесь хочется отметить, что те, кто живет в Вологодском районе, они несомненно работают на территории нашего города, но на численность нашего городского населения это [переезд] влияет, - отметила начальник департамента экономического развития Вологды Светлана Пахнина.

По последним данным, численность населения Вологды составляет 319 002 человека. Естественный прирост невелик – за 2018 год в городе родилось 3937 детей, умерло 3707 человек.

Как сообщалось ранее, 16 236 жителей Вологодской области покинули регион в 2018 году. При этом количество переехавших жить в Вологодскую область намного меньше - за тот же период это 11 791 человек. Таким образом, население региона из-за миграции в 2018 году уменьшилось на 4445 человек.