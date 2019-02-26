Более 16 тысяч человек уехали из Вологодской области в другие регионы и за границу в 2018 году

16 236 жителей Вологодской области покинули регион в 2018 году, сообщает Вологдастат.

При этом в другие регионы уехали 15 002 человека, за границу – 1234 (1165 – в страны СНГ). Из них 11 859 человек уехало из городов Вологодской области, 4 377 – из сельской местности.

При этом количество переехавших жить в Вологодскую область меньше - за тот же период это 11 791 человек. Из них 11 116 человек приехали из других регионов России, 675 – из других стран (650 – страны СНГ). Это в том числе и люди, приехавшие в облатсь временно, по работе.

Таким образом, население Вологодской области из-за миграции в 2018 году уменьшилось на 4445 человек.