"Это воровство из наших карманов": в Череповце прошел митинг против «мусорной реформы»

Несколько сотен человек вышли на митинг против повышения тарифов на вывоз мусора в Череповце 3 марта. На площади Химиков люди говорили о необоснованном тарифе, плохой работе региональных операторов и называли мусорную реформу геноцидом народа.

В начале митинга организаторы рассказали, что приглашали на встречу губернатора Вологодской области, мэра и главу Череповца, но они не пришли.

- Мы все прекрасно понимаем с вами, что вопрос того, что делать с мусором, как улучшать экологическую ситуацию в нашей стране, назрел давно. Россия, к сожалению, не относится к тем странам, где 80-90% мусора перерабатывается. У нас этот процент очень низок, он меньше 5%. И мы с вами понимаем, что что-то нужно было делать. Но скажите мне, пожалуйста, разве это делать нужно было так, как это сделано? За наш с вами счет? Это разве реформа? Это воровство из наших карманов. На сегодняшний день в нашей области один из самых высоких тарифов в стране, при этом правительство области нам заявляет, что в этом тарифе есть какая-то инвестиционная составляющая, что якобы, когда-нибудь, на наши деньги будут построены мусороперерабатывающие заводы. Скажите мне, горожане, вы верите в это? Вот и я тоже не верю! – сказала председатель череповецкого профсоюза педагогов Наталия Кукушкина.

Фото: vk.com/kprf35

По словам Эдуарда Бондарева, в тариф 140 рублей не включены некоторые виды мусора, а, значит, за его вывоз людям придется платить сверху.

- Мусорная реформа - это геноцид народа. Слушайте, тариф, который не обоснован, непонятно откуда взялся – 140 рублей на человека, включая младенцев, – это еще не вся финансовая нагрузка на бюджет семьи. Строительный мусор, мусор с прилегающих территорий, спиленные ветки, ртутные лампы – ложатся также на собственников, и это не входит в этот мусорный тариф 140 рублей. Вопрос: это как? –заявил председатель совета многоквартирного дома Эдуард Бондарев.

Бизнесмен Николай Варнавский считает, что, поскольку жители региона будут финансировать строительство мусорной инфраструктуры в Вологодской области, они должны получать прибыль.

- Поскольку в Вологодской области не создано до сих пор какой-либо мусороперерабатывающей структуры, и нам губернатор предлагает финансировать ее за наш счет, за наши деньги, то было бы правильно, если бы выгодополучателями от этой мусорной реформы стали бы не две фирмы, которые понравились Кувшинникову, а мы, жители Вологодской области. Мусор должны собирать и перерабатывать народные предприятия. Устав их должен быть не 10 тысяч рублей, а несколько миллионов, а жители должны получать акции этого предприятия, - говорит предприниматель Николай Варнавский.

Фото: vk.com/kprf35

У череповчанки Ксении есть серьезные претензии к работе регионального оператора «Чистый след»:

- На квитанциях написано «заключение письменных договоров не обязательно». С какой стати? Людям делаются начисления без подписанных с двух сторон договорных обязательств. Стоит вспомнить в этом случае простую народную мудрость: без договора нет разговора. Еще бы хотелось ужасную работу по обработке запросов региональным оператором от граждан. Мне писал далеко не один человек, да и я сама лично отправляла вопросы по договорам и квитанциям. По всей видимости, «Чистый след» отвечает лишь на те вопросы, которые уместны для них. Лично мне на вопрос о наличии договора с нашей УК, сначала был ответ, что не дается информация по электронным запросам. Хотя уже этим ответом вы нарушаете 59 ФЗ об обращениях граждан. Но самое интересное, на мой вопрос, куда я могу подъехать, чтобы посмотреть договор, наступила вообще тишина.

Митинг продлился около двух часов. В резолюции его участники потребовали от губернатора ввести мораторий на «мусорную реформу», в три раза снизить тарифы на вывоз мусора и нормы накопления мусора. От региональных операторов участники акции потребовали ввести раздельный сбор мусора и представить прозрачную инвестиционную программу.

Фотографии с митинга в Череповца можно посомтреть в группе Вологодского отделения КП РФ в соцсети "ВКонтакте".

Добавим, что митинг против повышения "мусорных" тарифов также прошел 3 марта в Вытегре.

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