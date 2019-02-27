Прокуратура через суд требует закрыть частный детсад «Улитка» в Вологде

27.02.2019 [Общество]

Прокуратура Вологды направила в суд иск с требованием прекратить деятельность частного детского садика «Улитка». Проверка выявила там многочисленные нарушения.

- В ходе проверки выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, выразившиеся в отсутствии автоматической пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения, инструкции о мерах пожарной безопасности, личной медицинской книжки на работника учреждения. Также установлено, что при осуществлении деятельности в частном саду для питания детей использовалось меню, разработанное без учета физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах, и т.д, - сообщает прокуратура Вологодской области.

Материалы проверки также направлены в управление Роспотребнадзора по Вологодской области, государственную жилинспекцию Вологодской области, отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Вологодской области. Уполномоченные органы должны привлечь к ответственности руководителя детсада.

Как ранее сообщал Newsvo, следственным комитетом было возбуждено уголовное дело об оказании в частном детсаду «Улитка»услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Воспитатели этого учреждения не заметили, как их 1,5-годовалый воспитанник сломал руку. Инцидент произошел в январе этого года: уже вернувшись домой мальчик пожаловался маме на боль в руке, при обследовании была выявлена серьезная травма.

Тэги: детские сады, нарушения

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