«Вологда-Чеваката» дважды обыграла МБА 2

26.02.2019 [Спорт]

В очередном туре Первенства России по баскетболу среди команд Суперлиги 1 «Вологда-Чеваката» принимала аутсайдера турнира - МБА 2 из Москвы.

Счет первого матча долгое время оставался ровным - 37:37 к большому перерыву, 62:60 в пользу МБА 2 после трех четвертей. Но благодаря ударно проведенной заключительной десятиминутке, которую вологодская команда выиграла с разницей в 13 очков (22:9), «Чевакате» удалось добиться победы в гостях со счетом 82:71.

«Основное, что хотелось бы отметить, — с задачей сегодня с правились! Эти игры и победы для нас очень нужны. Неплохо показал себя наш новичок Диана Кожаева, принесла достаточно много пользы в этом матче (провела на площадке 25 минут, за которые набрала 16 очков. прим.) Но завтра ещё одна игра, на которую нам нужно настраиваться со всей ответственностью, ещё серьезнее, потому что соперник будет бороться и нам придется сложнее», - подвел итоги первого матча главный  тренер «Чевакаты» Владимир Крашенин. 

Второй матч между командами, который прошел накануне, завершился также в пользу «Чевакаты» - 82:54. Сразу два игрока в команде оформили в этом матче дабл-дабл - Ирина Мукатаева (12 очков, 13 подборов) и Екатерина Кузьменкова (11 очков, 10 подборов).

«Вологда-Чеваката» сейчас занимает шестую строчку турнирной таблицы Суперлиги 1, имея 14 побед и 20 поражений. В следующем туре вологжанки встретятся с фарм-клубом курского «Динамо». Игры пройдут в Вологде 2 и 3 марта.

Тэги: баскетбол

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