В Череповце после падения сосульки на голову 16-летней девочки возбудили уголовное дело

В Череповце возбудили уголовное дело по факту падения снежно-ледяных масс с крыши дома на голову 16-летней девочки. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)

Как ранее сообщал Newsvo, инцидент произошел 13 февраля около девяти часов утра на Бульваре Доменщиков. С крыши дома №41 на голову 16-летней девочки упала сосулька. Школьница получила телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, ушибленной раны теменной области головы.

- Согласно предварительным исследованиям, учитывая рану теменной области головы, специалистами усматривается причинение легкого вреда здоровью девочки, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Обслуживанием дома занимается общество с ограниченной ответственностью «ЖилРемСоюз». Должностные лица этой фирмы, как полагают следователи, «ответственны за содержание кровли дома в состоянии, исключающем возможность травмирования граждан в результате схода снега и наледи».