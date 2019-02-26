В Череповце после падения сосульки на голову 16-летней девочки возбудили уголовное дело

26.02.2019 [Происшествия]

В Череповце возбудили уголовное дело по факту падения снежно-ледяных масс с крыши дома на голову 16-летней девочки. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)

Как ранее сообщал Newsvo, инцидент произошел 13 февраля около девяти часов утра на Бульваре Доменщиков. С крыши дома №41 на голову 16-летней девочки упала сосулька. Школьница получила телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, ушибленной раны теменной области головы.

- Согласно предварительным исследованиям, учитывая рану теменной области головы, специалистами усматривается причинение легкого вреда здоровью девочки, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Обслуживанием дома занимается общество с ограниченной ответственностью «ЖилРемСоюз». Должностные лица этой фирмы, как полагают следователи, «ответственны за содержание кровли дома в состоянии, исключающем возможность травмирования граждан в результате схода снега и наледи».

- Расследование уголовного дела продолжается, устанавливается виновное в нарушении установленных норм и правил лицо, назначена экспертиза по оценке тяжести причиненных девочке травм, проверяется вопрос соблюдения порядка обслуживания здания, допрашиваются свидетели, а также изучается изъятая в обслуживающей организации документация, - отмечают в региональном управлении следственного комитета.

Тэги: управляющие компании, сосульки, наледь

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