С 25 февраля мешающие уборке улиц автомобили в Вологде будут эвакуировать

22.02.2019 [Общество]

В Вологде с 25 февраля будут эвакуировать на штрафстоянку автомобили, мешающие уборке улиц, сообщает пресс-служба городской администрации.

Вчера работы по уборке снега стартовали на четной стороне улицы Псковской. Знаки, в соответствии с которыми парковка запрещена по нечетным дням с 10 до 15 часов, появились неделю назад . Однако не все выполнили требования знаков, поэтому накануне коммунальщикам удалось отчистить от снега всего 30 % этой территории.

- С парковок было убрано около 1,5 тыс. кубометров снега. Если бы автомобилисты освободили стоянки, то эта цифра была бы значительно больше. Уже начиная со следующей недели, будем привлекать к этой работе ГИБДД, и автомобили нарушителей будут отправляться на штрафстоянку. У нас уже есть отработанная схема взаимодействия с этим ведомством. Таким образом мы уже «дисциплинировали» ул. Ярославскую, - отметила заместитель директора компании «Магистраль» Татьяна Гримова.

Уборка улиц с привлечением эвакуатора начнется 25 февраля. Сейчас в департаменте городского хозяйства Вологды составляется соответствующий график уборки улиц. Машины нарушителей будут отправляться на штрафстоянку. Причем все расходы на транспортировку и хранение авто придется оплачивать собственникам автомобилей

Тэги: уборка улиц, автомобили

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