В Вологде на 12 улицах ограничат парковку автомобилей из-за уборки снега

До конца февраля в Вологде на 12 улицах в разных микрорайонах Вологды установят дорожные знаки, ограничивающие парковку. В список вошли территории, которые, как правило, постоянно заняты припаркованными машинами, что не позволяет качественно и своевременно убирать снег.

Для уборки снега с проезжей части будут использованы две схемы ограничения стоянок, которые позволят разгрузить придорожные парковки. Первая схема предполагает ограничение стоянки вдоль дороги по четным и нечетным дням. Такие знаки, дополненные табличкой «работает эвакуатор», установили сегодня по обеим сторонам улицы Псковской, на участке от ул. Ленинградской до ул. Возрождения. По этой схеме ограничения парковки будут действовать на следующих улицах:

- ул. Ярославская (от Пошехонского шоссе до Осановской рощи); - ул. Пречистенская набережная (от ул. Лермонтова до дома № 6а по Пречистенской набережной); - ул. Ветошкина (от ул. Яшина до ул. Левичева); - ул. Яшина (от ул. Чехова до Советского проспекта); - ул. Добролюбова (от ул. Горького до ул. Некрасова); - в микрорайоне ПЗ-23.

Перекресток Предтеченской и Герцена. Фото Newsvo.

Вторая схема будет использована на остальных шести улицах. Там знаки, ограничивающие стоянку транспорта по дням недели, дополнят табличками, определяющими период действующего ограничения.

- ул. Фрязиновская (от ул. Горького до ул. Дальней): по четной стороне - понедельник-вторник с 10:00 до 15:00 часов по нечетной стороне - среда-четверг с 10:00 до 15:00 часов - ул. Новгородская (от ул. Ленинградская до 2-го Говоровского проезда): по четной стороне - понедельник-вторник с 10:00 до 15:00 часов; по нечетной стороне - среда-четверг с 10:00 до 15:00 часов - ул. Добролюбова (от ул. Горького до ул. Некрасова): по четной стороне - понедельник-вторник с 10:00 до 15:00 часов; по нечетной стороне - среда-четверг с 10:00 до 15:00 часов - ул. Пугачева (от ул. Горького до набережной VI Армии): по четной стороне - понедельник-вторник с 10:00 до 15:00 часов; по нечетной стороне - среда-четверг с 10:00 до 15:00 часов - ул. Кирова (от ул. Мальцева до ул. Челюскинцев): по четной стороне - среда-четверг с 10:00 до 15:00 часов; по нечетной стороне - понедельник-вторник с 10:00 до 15:00 часов - ул. Ильюшина (от Окружного шоссе до дома № 2): по четной стороне - среда-четверг с 10:00 до 15:00 часов; по нечетной стороне - понедельник-вторник с 10:00 до 15:00 часов.

Реализация этой схемы очистки города от снега начнется с понедельника, 18 февраля. С этой же даты начнут привлекать и эвакуатор для перевозки транспорта нарушителей на штрафстоянку.

Полностью все дорожные знаки в Вологде будут установлены до конца февраля.