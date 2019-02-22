Прокуратура требует наказать чиновников администрации Вологды из-за неснесенных аварийных домов

22.02.2019 [Общество]

Прокуратура требует наказать чиновников администрации Вологды, ответственных за вовремя не снесенные аварийные дома. Соответствующее представление было направлено ведомством в адрес мэра города.

По состоянию на 20 января 2019 года, в реестре объектов муниципальной собственности числятся 108 расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными, из них в настоящее время 84 дома подлежат сносу.

- При этом, как установлено проверочными мероприятиями, администрацией города не принято должных и своевременных мер к демонтажу вышеуказанных домов, - сообщает прокуратура Вологды.

Прокурорская проверка также показала, что ряд подлежащих сносу домов находятся в неудовлетворительном состоянии.

- К строениям имеется свободный доступ, их техническое состояние признано аварийным. Территория около данных домов не огорожена, захламлена бытовым, строительным мусором. Кроме того, установлен факт проживания граждан в аварийных домах, - отмечают в прокуратуре.

В июле 2018 года в адрес начальника департамента городского хозяйства администрации города Вологды вносилось представление об устранении выявленных нарушений закона. Однако повторная проверка показала, что подавляющее число ранее выявленных нарушений закона не устранены до сих пор.

В прокуратуре считают, что такая ситуация «не позволяют обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан, и являются нарушением их прав в сферах санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности».

- Особую озабоченность вызывает тот факт, что в течение последних 6 месяцев в ходе возгорания данных домов погибло 2 человека, которые таким образом решали свой «квартирный вопрос». Выявленные нарушения действующего законодательства стали возможны в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей руководством департамента городского хозяйства администрации города, - уверены в прокуратуре.

В итоге в конце января прокуратурой исполняющему обязанности начальника ДГХ объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона.

Кроме того, прокуратурой города в адрес мэра внесено представление об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

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Как ранее сообщал Newsvo, летом и осенью 2018 года в Вологде много раз поджигали расселенные аварийные дома на улице Кирова, Чернышевского, Козленской, Мира, на Набережной VI Армии, в переулке Водников, в Содемском переулке и в других районах города. А в предыдущие годы десятки расселенных домов были так же сожжены в этих и других районах города.

Вопрос, какая ответственность ожидает поджигателей и удается ли их вычислить, корреспондент Newsvo задал на пресс-конференции в областном УМВД. В полиции считают, что ущерба от поджогов таких домов нет, поэтому наказывать никого не нужно.

Тэги: прокуратура, пожары в расселенных домах, аварийные дома

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