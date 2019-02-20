В Вологде погиб 14-летний школьник, вдыхавший газ из баллончика

20.02.2019 [Происшествия]

В Вологде проводится доследственная проверка по факту смерти 14-летнего подростка на улице Фрязиновская. Сообщение об обнаружении тела несовершеннолетнего мальчика поступило около 14 часов 30 минут 20 февраля.

По предварительным данным, подросток вдыхал газ из баллончика, но потерял сознание и умер до приезда «скорой медицинской помощи».

Для установления точных причин смерти подростка будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

- Региональное управление Следственного комитета предупреждает об опасности употребления не по назначению газа, содержащегося в газовых баллончиках. При вдыхании он вызывает асфиксию, обусловленную значительным снижением концентрации кислорода во вдыхаемом воздухе и преобладанием в нем газа бутана, развитие острой сердечной и дыхательной недостаточности, а также отравление при концентрации в организме токсического вещества. Необходима своевременная психологическая помощь и лечение несовершеннолетнего при первых же признаках токсикомании или даже разового употребления газа, - сообщает региональное следственное управление.

Напомним, что в Вологодской области ранее уже были случаи гибели детей из-за вдыхания газа. Так, в феврале 2017 года погиб 16-летний подросток в Белозерске, а летом того же года - его ровесник в Череповце.

Тэги: газ, подростки, токсикоманы

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