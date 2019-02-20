В офисе «Аквалайна» в Вологде скопились очереди: вологжанам неверно рассчитали плату за вывоз мусора

В офисе «Аквалайна» на улице Мира, 1 в Вологде сегодня выстроились очереди из людей, которые пришли оформить перерасчет. Это те, кому плата за вывоз мусора в январе была рассчитана неверно.

- И у нас, и у родственников насчитали в квартирах по лишнему человеку. Мы звонили, чтоб узнать, кто все эти лишние люди. Говорят, так информацию дали управляющие компании. Теперь нужно идти за справкой в ЖУ и принести ее мусорщикам. Опять все при деле! – пишет Елена на своей странице в Фейсбуке. Сегодня она сфотографировала очередь в офисе "Аквалайна".

В самом «АкваЛайне» ошибки в расчетах объясняют неверными данными из системы ГИС ЖКХ.

- Так как не все управляющие компании предоставили нам данные, мы были вынуждены воспользоваться данными системы ГИС ЖКХ. Оказалось, в системе содержатся недостоверные или устаревшие данные. Всем, кто получил квитанции с неверным количеством прописанных, будет сделан перерасчет. Для этого необходимо обратиться к нам с заявлением и предоставить актуальные сведения о количестве проживающих - такую справку предоставляют УК, ТСЖ, ЖСК, МФЦ, администрации муниципальных образований, - пояснил Newsvo директор ООО "Аквалайн" Алексей Копейкин.

Для того, чтобы оформить перерасчет, необходимо написать специальное заявление и приложить к нему справку из управляющей компании о количестве прописанных. Документы можно принести в офис регоператора на улице Мира, 1, либо отправить их сканы в электронном виде на tko@tko35.ru.

Многие вологжане возмущаются, что по телефону горячей линии «АкваЛайна» им не сообщили, что приходить лично к ним в офис не обязательно, а можно воспользоваться электронной почтой.