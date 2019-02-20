В офисе «Аквалайна» в Вологде скопились очереди: вологжанам неверно рассчитали плату за вывоз мусора

20.02.2019 [Общество]

В офисе «Аквалайна» на улице Мира, 1 в Вологде сегодня выстроились очереди из людей, которые пришли оформить перерасчет. Это те, кому плата за вывоз мусора в январе была рассчитана неверно.

- И у нас, и у родственников насчитали в квартирах по лишнему человеку. Мы звонили, чтоб узнать, кто все эти лишние люди. Говорят, так информацию дали управляющие компании. Теперь нужно идти за справкой в ЖУ и принести ее мусорщикам. Опять все при деле! – пишет Елена на своей странице в Фейсбуке. Сегодня она сфотографировала очередь в офисе "Аквалайна".

В самом «АкваЛайне» ошибки в расчетах объясняют неверными данными из системы ГИС ЖКХ.

- Так как не все управляющие компании предоставили нам данные, мы были вынуждены воспользоваться данными системы ГИС ЖКХ. Оказалось, в системе содержатся недостоверные или устаревшие данные. Всем, кто получил квитанции с неверным количеством прописанных, будет сделан перерасчет. Для этого необходимо обратиться к нам с заявлением и предоставить актуальные сведения о количестве проживающих - такую справку предоставляют УК, ТСЖ, ЖСК, МФЦ, администрации муниципальных образований, - пояснил Newsvo директор ООО "Аквалайн" Алексей Копейкин.

Для того, чтобы оформить перерасчет, необходимо написать специальное заявление и приложить к нему справку из управляющей компании о количестве прописанных. Документы можно принести в офис регоператора на улице Мира, 1, либо отправить их сканы в электронном виде на tko@tko35.ru.

Многие вологжане возмущаются, что по телефону горячей линии «АкваЛайна» им не сообщили, что приходить лично к ним в офис не обязательно, а можно воспользоваться электронной почтой.

Тэги: мусор, очереди
Сюжет: тариф на вывоз мусора

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Прокуратура признала тарифы на вывоз мусора в Вологодской области необоснованными
В Вологде работницу сферы образования "вызвали на ковер" за комментарий в соцсети
В правительстве Вологодской области настаивают на обоснованности тарифа на вывоз мусора
Вологодская область вошла в треть регионов с наихудшими условиями жизни в России
На телеканале «Россия» выйдет журналистское расследование об избиении приемных детей в Вологодской области
В правительстве Вологодской области не знают, кто издал брошюру «8 инициатив губернатора»?
В Вологде будут судить воспитательницу частного детсада, из которого сбежал полуторагодовалый мальчик
В Бабаево пенсионерка перечислила миллион рублей мошенникам, пообещавшим ей выплаты по «МММ»
Бетон спасет от затопления? В администрации Вологды обсудили благоустройство набережной
«Сюда нас привело отсутствие у большинства мозгов на выборах»: вологжане возмутились на митинге «мусорной» реформой
18.02.2019 [Общество]

Вологодская область вошла в треть регионов с наихудшими условиями жизни в России

6750
11

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Тотьме алиментщица попросила водителя приставов довезти ее до дома и была задержана
Школу в Никольском районе обязали вернуть родителям незаконные поборы на ремонт
В офисе «Аквалайна» в Вологде скопились очереди: вологжанам неверно рассчитали плату за вывоз мусора
Жителям Вологды предлагают оценить работу мэра в прямом эфире
На территории Ковыринского сада в Вологде могут появиться правила выгула собак
На трассе в Харовском районе столкнулись школьный автобус и лесовоз
В Вологодском районе объявили конкурс драндулетов для катания с горок
 


18.02.2019 [Общество]

«Сюда нас привело отсутствие у большинства мозгов на выборах»: вологжане возмутились на митинге «мусорной» реформой

4157
0
20.02.2019 [БлогоVO]

Что не поездка, то штраф. Совпадение? Не думаю… 

6
0
19.02.2019 [Обзор Прессы]

О красоте и о травме

440
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика