В Вытегорском районе пришли квитанции за вывоз мусора на умерших жителей

Сегодня несколько десятков жителей Вытегорского района пришли на встречу с депутатом областного заксобрания от партии КПРФ Алексеем Голиком. Желающих высказать возмущения по поводу реализации "мусорной" реформы было так много, что некоторым пришлось стоять в коридоре - в кабинете не хватило места. Вытегоры склоняются к мысли, что вывозом ТКО в Вологодской области занимается ОПГ.

В частности, вытегоры возмущены тем, что квитанции на вывоз мусора пришли даже на умерших жителей. Люди не понимают, откуда взяли персональные данные, которые в обычных коммунальных квитках уже давно не используются.

- Присутствующие написали и подписали обращение к народному депутату, чтобы он отстаивал их интересы. Люди возмущены тарифами на утилизацию мусора и объемом взятым для расчетов, которые минимум в три раза завышены. Некоторым вытегорам пришли платежки даже за умерших года 4 назад членов их семей. Откуда взяты данные, горожане и жители Вытегорского р-на не знают, т.к. никаких договоров не заключали. Некоторые горожане даже склонны думать, что в данном случае действует ОПГ, - написала администратор группы "Просто это наш город - Вытегра!" Любовь Зырянцева.

Судя по комментариям к этому посту, квитанции пришли даже на умерших более десятка лет назад:

- Умершие 4 года назад? Лично моя тетушка мужа похоронила 17 лет назад а счёт и на него пришел....ПОЗОРИЩе!!!! - пишет Ирина Кардаш. - Усматриваю, что базы с персональными данными они незаконно получили и уже по пришедшим квитанциям, как минимум пятилетней давности. Это в любом случае нарушение 152-ФЗ о персональных данных, поскольку любое действие или их совокупность по 152 признается обработкой... Жалобу в Роскомнадзор, Прокуратуру и можно потом в суд за моральным ущербом 5-50 тысяч рублей, документы о привлечении их к административке будут вашими доказательствами + квитанция и свидетельство о смерти... Отстаивайте свои законные права, - прокомментировал эту запись депутат Алексей Голик.

Читатели Newsvo сообщили, что квитанции за вывоз ТКО на умерших пришли и в Тарногском районе:

- В Тарногском районе тоже пришли квитанции на умерших. Моя бабушка умерла 6 лет назад, на неё тоже пришла квитанция, - рассказала Надежда Жданова.

Житель Вытегры Андрей Журавлев отмечает, что ему непонятно, за что берут деньги:

- А интересно за что людям платить. Если даже контейнеров не установлено.

Не понимают, за что им платить, и жители Сокола. Эти фотографии сегодня появились в группе "Сокольские сплетни"